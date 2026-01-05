Affari tuoi, partita da batticuore per Mariapia del Molise: quanto ha vinto stasera 5 gennaio 2026

Prima della puntata in diretta del 6 gennaio dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, Stefano De Martino conduce anche oggi, lunedì 5 gennaio, una nuova partita di Affari tuoi con Mariapia del Molise pronta a sfidare il dottore e la fortuna. La concorrente molisana comincia la sua partita con il pacco numero 13 che, però, potrebbe cambiare qualora arrivasse tale opportunità dal dottore.

Mariapia lavora come magazziniera ed è sposata con Salvatore ed è un operatore socio sanitario nell’ospedale centrale della sua regione. Prima di cominciare a giocare, Mariapia e Salvatore svelano dettagli sul loro matrimonio a cui hanno invitato 370 persone con la sposa che ha deciso ogni dettaglio.

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La partita di Mariapia inizia, come sempre, con l’apertura dei primi sei pacchi. Durante la prima parte della puntata, la concorrente del Molise rinuncia subito a 20mila euro e 10mila euro ma anche 5 euro, 500 euro, 100 euro. Un ottimo inizio quello di Mariapia che riceve subito un’offerta da 40mila euro dal dottore. Nonostante la cifra sia particolarmente allettante, la concorrente decide di rifiutare e andare avanti.

Scelta vincente quella di Mariapia che apre altri tre tiri blu ricevendo, poi, dal dottore, la possibilità di cambiare il pacco. Cambio che Mariapia non accetta anche se la partita, poi, diventa più difficile per l’apertura dei pacchi da 15mila euro, 200 euro e 300mila euro. L’0fferta, così, scende a 30mila euro per due tiri. La concorrente rifiuta e con i due pacchi successivi saluta i 100mila euro e lo zero.

Il dottore torna ad offrire ancora il cambio che Mariapia rifiuta e la fortuna è dalla sua parte perché, dopo aver aperto il pacco da 1 euro, resta 4 pacchi rossi e il pacco nero. Una partita dei sogni quella che sta giocando Mariapia che riceve, poi, tra le mani, un assegno da 35mila euro ma con i pacchi da 30mila, 50mila, 75mila e 200mila euro ancora a disposizione, decide di andare avanti. La partita va avanti con l’apertura di pacchi pesanti come quello da 75mila euro e la possibilità di cambiare ancora il pacco.

Con soli 4 pacchi sul tabellone, Mariapia decide di accettare il cambio lasciando il 13 per prendere il 3. La concorrente del Molise arriva all’ultima telefonata del dottore con il pacco nero da una parte e 200mila euro dall’altra. Il dottore offre 60mila euro e dopo averci pensato a lungo, Mariapia accetta scoprendo che, nel pacco scelto aveva il pacco nero che, questa sera, valeva solo 200 euro.