Perché stasera venerdì 29 marzo 2024 non va in onda Affari tuoi? Quando torna e cosa è trasmesso al suo posto su Rai 1?

Perché Affari tuoi non va in onda oggi stasera venerdì 29 marzo 2024?

‘Affari tuoi’, il quiz dell’access prime time di Rai 1, condotto, tutti i giorni, da Amadeus, stasera, venerdì 29 marzo 2024, non andrà in onda. Il programma onorerà le celebrazioni del Venerdì Santo.

L’ultima puntata trasmessa, ieri sera, ha avuto come protagonista la concorrente dell’Abruzzo che, dopo aver pescato un pacco blu, dal valore di 50 euro, è finita alla regione fortunata. Non ha indovinato Sardegna puntando tutto (sbagliando) su Emilia Romagna e, poi, su Toscana.

Affari tuoi non va in onda oggi: al suo posto…

Il clima drammatico della Terra Santa, a partire dalle ferite ancora aperte della strage del 7 ottobre. Lo racconta lo Speciale “Porta a Porta” in onda, stasera, venerdì 29 marzo 2024, alle 20.30 su Rai 1 al posto di ‘Affari tuoi’. Il reportage di Bruno Vespa racconta il dolore dei superstiti e l’angoscia di chi aspetta il ritorno degli ostaggi. In un presente segnato dalle operazioni militari all’interno della Striscia di Gaza, dalle sofferenze del popolo palestinese, dalla sfida degli insediamenti dei coloni sembra allontanarsi sempre più il sogno della pace.

Quando torna in onda Affari tuoi?

‘Affari tuoi’ tornerà regolarmente in onda domani sabato 30 marzo 2024 con un nuovo appuntamento. Il format di Affari Tuoi – Deal or no deal – è un fenomeno a livello globale. In poco più di vent’ anni, è stato prodotto in ottantaquattro paesi per un totale di oltre 320 serie nel mondo. Da qualche anno, si sta assistendo a un ritorno in diversi paesi, tra cui, oltre l’Italia, gli Stati Uniti, la Francia, il Messico, il Brasile, l’Argentina, e altri ancora. Prossimamente tornerà anche nel Regno Unito. Nei Paesi Bassi, dove ha esordito, è attualmente in onda e, finora, sono state trasmesse più di quaranta serie.

“Affari Tuoi” è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V. E’ scritto da Pasquale Romano, Marco Perrone, Lorenzo Leone, Sonia Mastellone, Davide Minnella, Luca Passerini, Riccardo Ruggenini. Regia di Stefano Mignucci.