Affari tuoi, musica, risate e colpi di scena: quanto hanno vinto stasera 6 gennaio 2026

Nella puntata di Affari tuoi del 6 gennaio dedicato all’estrazione dei principali premi della Lotteria Italia, tenta la fortuna la Sardegna. in smoking, un elegantissimo Stefano De Martino dà il via ad una puntata speciale accogliendo Alessandro, un pastore sardo accompagnata in studio dalla moglie Flaminia che, per la puntata in diretta di Affari tuoi, ha scelto di indossare l’abito tradizionale di Oristano.

In una puntata speciale come quella di questa sera, a tifare per il pacchista della Sardegna ci sono Francesca Chillemi, Giovanni Esposito, Nino Frassica, Claudia Gerini, Nicola Savino, Brenda Lodigiani e Francesco Paolantoni. Il clima è festoso nello studio di Affari tuoi con il parterre degli ospiti che osanna Stefano De Martino.

Affari tuoi: cos’è successo nella puntata del 6 gennaio 2026

Per la partita del 6 gennaio 2026, ci sono pacchi speciale come quello dei Bersaglieri e quello della Befana che regala un premio di 5mila euro solo se viene trovato durante i primi sei pacchi. La partita di Alessandro inizia con l’apertura di un pacco blu dal valore di 10 euro. dopo la parentesi musicale di Rocco Hunt e Noemi, la partita continua con l’apertura dei pacchi che contengono 10mila, 50mila euro.

La prima telefonata del dottore arriva dopo i primi tre pacchi: le mosse del dottore partono con un’offerta da 37mila euro che Alessandro rifiuta non considerandola sufficiente ai suoi progetti. Dopo l’apertura di un pacco rosso da 30mila euro, quello blu dei Bersaglieri e uno da 20 euro, il dottore richiama offrendo 42mila euro ma anche stavolta l’offerta viene rifiutata.

Il pacco da 15mila euro dà il via alla nuova tripletta di pacchi che continua, poi, con l’apertura di quelli che contengono 75mila euro e Gennarino. La nuova offerta da 45mila euro non basta a convincere Alessandro a mettere fine alla partita: l’assegno viene tritato aprendo un solo pacco che porta via dal tabellone 20mila euro. Il dottore chiama ancora e offre una cifra più alta rispetto alla precedente: Stefano De Martino mette nelle mani del pastore sardo un assegno da 49mila euro. “Ringrazio il dottore e vado avanti”, dice Alessandro deciso a portare avanti una cifra più alta.

Scelta vincente quella del concorrente che riesce a trovare anche il pacco che contiene lo zero portando il dottore ad offrire 54mila euro. “Sono venuto per giocare. Erano 20 anni che tentavo di venire ad Affari tuoi e adesso che ci sono voglio giocare”, dice Alessandro che poi riesce ad aprire anche il pacco da 100 euro.

Dopo varie offerte e cambi rifiutati, Alessandro arriva alla fine con il pacco da 1 euro da una parte e il pacco nero dall’altra: il dottore offre 22mila euro che il concorrente accetta. Sotto il numero 8, quello di Alessandro, c’era il pacco nero che nascondeva 200 euro.