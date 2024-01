Affari tuoi, Mattia Mainente e sua moglie Letizia del Veneto vincono 100 mila euro con la Regione Fortunata

Puntata epocale, stasera, sabato 27 gennaio 2024, di ‘Affari tuoi‘. Uno dei veterani del quiz di Amadeus (presente in 31 appuntamenti), Mattia Mainente, concorrente del Veneto, e sua moglie Letizia sono stati gli assoluti protagonisti di una manche dai risvolti imprevedibili. Entrambi giovanissimi (lui ha 25 anni, lei 21), sono sposati da un anno ed hanno un figlio di un anno di nome Jacopo. Si sono presentati, in trasmissione, con il primo peluche (azzurro) regalato al figlioletto. Si sono conosciuti al bar. Lui come cliente del locale in cui la futura moglie lavorava come barista.

Mattia, di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona, è montatore meccanico, fa macchine da stampa industriali.

Hanno pescato il pacco numero 13. Dopo una partita rutilante (tra cambi e offerte al di sotto delle aspettative), i due innamorati decidono, di fronte ad una probabile vincita di 75 o 5000 euro, di tentare il tutto per tutto, gettandosi a capofitto nell’opzione della Regione Fortunata.

Vincita Record Ad Affari tuoi con la Regione Fortunata: 100 mila euro per Mattia Mainente Del Veneto

Mattia, inizialmente, era indeciso tra Trentino Alto Adige e ‘il cuore verde d’Italia’, cioè l’Umbria. Mentre Letizia era più proiettata verso la Sicilia e la Toscana (“Abbiamo sempre sognato di visitarla, non ci siamo mai andato. Speriamo ci porti fortuna”).

La coppia indovinando la regione con capoluogo Firenze, porta a casa 100 mila euro. E’ la prima volta che si indovina la Regione Fortunata al primo colpo. In altre quattro occasioni, non troppo tempo fa, è stata indovinata la Regione ma solo al secondo tentativo. In quei casi, però, sono stati vinti 50 mila euro.

Amadeus: “Hanno vinto 100 mila euro. La Regione Fortunata al primo tentativo. Mai accaduto, mai accaduto. Brava Letizia. Brava. Il peluche del bimbo ha portato fortuna. Ma un colpaccio incredibile. Brava Letizia che, ad un certo punto, mentre stavano per confermare Trentino Alto Adige, ha detto: ‘Ma anche la Toscana si potrebbe confermare, non ci siamo mai stati’. Trovarla al primo tentativo è veramente difficile. Non era mai accaduto. Tornando a Verona dovete fermarvi per forza in Toscana. Questo peluche è pieno di euro”.