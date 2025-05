Affari Tuoi, Marianita dalla Basilicata riesce a portare a casa “i soldi per il matrimonio”. Dottore beffato

Marianita, per gli amici semplicemente Anita, gioca con il fidanzato Ciro, incontrato in un altro negozio dove ha lavorato in precedenza la ragazza. C’è stato un gioco di sguardi e lui poi è riuscito a conquistarla con un lungo corteggiamento, prendendola per la gola con un buon gelato. Lui gioca a calcio e nell’ultimo periodo ha anche fatto l’allenatore. La giocatrice ha pescato il pacco numero 9.

La specialità della serata, come sempre presentata dall’irresistibile Thanat, sono i peperoni cruschi che la dolce metà di Anita adora a dir poco. Si entra nel vivo del gioco chiamando il pacco numero 14, legato al Veneto, con la new entry Giovanni, proveniente da Padova, impiegato amministrativo. Contiene 10 euro, dunque si festeggia e si prosegue con il vento in poppa.

Ci si sposta al Molise con il numero 16 e qui si trova subito l’irresistibile Gennarino, autentica mascotte del game show. Si passa alla Liguria con il numero 18 ove si celano i peperoni cruschi. Ci si sposta in Toscana con il numero 20 e qui arriva la doccia super gelata. Si sfumano infatti 300.ooo euro.

E’ ora il turno della Campania, con il pacco numero 2. Niente paura, vanno via soltanto 200 euro. Si va adesso nelle Marche con il numero 13. Si salutano 30.000 euro. Arriva la prima telefonata del Dottore. Vengono offerti, per cominciare, 30.ooo euro che vengono prontamente rifiutati.

Primo nuovo tiro verso la Puglia con il pacco numero 5. Anche qui rimane l’amaro in bocca. Difatti sfumano 100.oo0. euro. Si va in Sardegna con il numero 12 e vanno via 1omila euro. . Si passa alla Calabria, numero 11, con i suoi 15mila euro. Lo Squalo richiama prontamente e a sto giro ma non si accetta il cambio. Si va in Lombardia con il 19 che contiene solo 50 euro. E’ il turno del numero 10 connesso all’Umbria. Qui si nascondevano 100 euro. Ultimo tiro per il momento e opta per il Friuli con il pacco numero 4. Un attimo di gelo perché sfuggono di mano ben 50.ooo euro.

Arriva puntualissima l’altra chiamata del Dottore. Si propone un tiro e una busta che contiene ancora una volta 30.ooo euro. E pure stavolta l’assegno viene prontamente tritato da Ciro. L’unico tiro a disposizione viene sfruttato per il pacco 1, quello del Lazio. Ma niente paura, svaniscono solo 20 euro.

Squilla il famoso telefono rosso. Ora per un tiro si propone un cambio. Niente da fare anche a questo giro. Si prosegue a giocare a spron battuto. Si va in Trentino, con il pacco numero 15. Sfumano 20.00 euro ma si è ancora salvi. Il Dottore richiama e stavolta offre per un tiro ancora la cifra di prima. Ennesimo rifiuto. Dei famosi 30.000 euro la coppia non ne vuole sapere.

Si opta adesso per la Val D’Aosta, con il pacco numero 7 si scova finalmente lo O. Parte così il balletto che infiamma letteralmente lo studio. Lo Squalo propone il cambio ma Ciro e Anita dicono un sonoro no. Mancano ora due pacchi blue e tre rossi. Si va in Sicilia con il numero 3. E anche qui, niente paura, perché ci sono soltanto 5 euro.

Il Dottore richiama puntuale come un orologio svizzero. Per un tiro viene messo sul tavolo un assegno da 37.000 euro che viene ancora tritato. Viene chiamato il pacco numero 8, legato al Piemonte. Si spacchetta e si scopre che si perdono adesso ben 200.ooo euro. Ennesima chiamata. Ora si mette sul piatto un cambio. Si valuta quale pacco scegliere in tale direzione. Del resto, come sottolinea Stefano, è in quel preciso momento che si gioca la partita.

La proposta viene accettata e il pacco prescelto ora è il 6 dell’Emilia Romagna. Anita decide di aprire subito quello che aveva scelto in precedenza, ovvero il 9. Arrivano belle notizie visto che conteneva soltanto 500 euro. Altra offerta da parte dello Squalo. Si tratta ancora una volta di 30.ooo euro. La coppia cerca di fare una bella scelta e nel farla dichiarano che si sposeranno il 6 luglio. Ciro sottolinea, da vero innamorato, che comunque vada la giocata, lui la sua vittoria ce l’ha già ed è la sua fidanzata.

I due accettano l’assegno. Ora bisogna scoprire dove sono nascosti i 5.ooo e i 75.000 euro. De Martino apre il pacco numero 17 mentre Anita il 6. Nel primo c’erano 75.ooo euro mentre nel secondo 5.ooo euro. Il conduttore campano con la coppia può davvero festeggiare e pure alla grande.