Affari Tuoi, Maria Concetta dal Lazio rifiuta tutti gli assegni: il marito la incalza. “Firmo il divorzio”

La concorrente proviene da Nettuno e ha un negozio di caffè, aperto nel 2021, in piena pandemia. In passato aveva già lavorato in un’attività del genere e poi è diventata libera professionista. Gioca con il marito Marco. Il pacco scelto è il numero 5. La specialità, mostrata dal simpaticissimo Thanat, sono i filetti di baccalà.

Incomincia la scalata di Maria Concetta. Il primo tiro è rivolto alla Toscana, il pacco numero 20. Qui c’erano 20.000euro. Si procede chiamando il Veneto, con l’11 ove trovavano posto solo 5 euro. Ora è il momento della Puglia con il 3. Arriva la prima doccia fredda della serata. Se ne vanno infatti i tanto agognati 300.000 euro.

Tuttavia c’è ancora tanto da giocare, ergo non bisogna abbattersi. Ci si sposta in Piemonte, con il 14. 20 euro che fanno il solletico. Ora è giunto il momento di spacchettare l’1, quello relativo alla Calabria dove c’erano 500 euro. Ultimo tiro e si punta sul 13, legato alla Basilicata. Niente paura perché scivolano via 15.000 euro.

Arriva puntualissima la prima telefonata del Dottore che fa la sua offerta. L’assegno è di 28.000 euro ma viene prontamente rifiutato. Il prossimo tiro è rivolto nei confronti della Sicilia, il pacco numero 2. 50 euro strappano sorrisi a go go. Altri due tiri ora. Si chiama la new entry Alessio da Cusano Milanino, per la Lombardia. Il pacco è il 18. E qui il languorino sale vertiginosamente dal momento che era nascosti al suo interno i filetti di baccalà. Terzo tiro della tripletta e si cerca Gennarino nel 17, quello delle Marche. Scappano 100 euro mentre la gioia pervade i cuori.

Maria Concetta affonda tra cambi e assegni rifiutati

Lo Squalo richiama e mette sul piatto l’idea dal cambio che non convince Maria Concetta. Al via altri tre tiri. Marco chiama il pacco 19, della Val D’Aosta. E qui scende il gelo in studio dopo che si scopre che ben 200.000 euro sfumano in un battito di ciglia. Arriva il momento della meditazione poco prima di fare il secondo tiro che è rivolto all’Abruzzo con il numero 8.

Qui ci risolleva dal momento che vi era celato 1 euro. Per l’ultimo tiro ci si rivolge al 16, ovvero al Trentino Alto Adige. Campane a morto ma è una burla. Difatti è stato scovato lo 0. E allora è festa grande con tanto di balletto guidato da Stefano.

Squilla nuovamente il telefono. Viene proposto sia un cambio sia un’offerta. Maria Concetta opta per l’offerta. Per 2 tiri l’assegno è sempre di 28.000 euro. Niente da fare nemmeno stavolta. Il nuovo tiro va verso il pacco numero 6, della Liguria ove erano contenuti 30.000 euro. Si punta poi al 4, quello della Campania. Si salutano 5.000 euro che non preoccupano più di tanto.

Ora per un tiro il Dottore propone un cambio. La concorrente riflette un attimo ma il pacco scelto le piace troppo per cambiarlo. Dunque altro rifiuto e si prosegue a giocare. Ci si sposta in Sardegna con il pacco numero 7. Piccolo brivido per via dei 75.000 euro nascosti.

“L’imbuto si stringe, ma siamo ancora in vantaggio”, sentenzia il conduttore riferendosi al fatto che rimangano tre pacchi rossi e due blu. Lo Squalo richiama e mette su un vassoio metaforico 20.000 euro che vengono, però, rifiutati. Si vuole trovare a tutti costi Gennarino. Viene chiamato il Friuli Venezia Giulia con il pacco 12. Scappano 100.000 euro.

La Fortuna non è di casa stasera, sbagliata la Regione Fortunata e si perde tutto quanto

Ennesima telefonata e adesso la proposta è quella del cambio che viene accantonata. E’ il momento del mantra poco prima di chiamare l’Emilia Romagna con il pacco 15. Ed è li che si nascondeva quel birbante di Gennarino. Il Dottore richiama, puntuale come un orologio svizzero. L’assegno è di 15.ooo euro. Maria Concetta non ne vuole sapere. Vuole andare fino in fondo.

Ultimo tiro della serata. La Regione chiamata è l’Umbria con il 9. Paura in studio dopo che 50.000 euro scappano via. La concorrente è molto legata al suo pacco, il 5, perché è il numero che le ha dato suo padre mentre il 10 è il suo. Nel primo si trovano 200 euro mentre nel secondo 10.000 euro. In ogni caso lei si è decisa di giocare alla Regione Fortunata.

Viene chiamato l’Abruzzo per 100.000 euro. No, la risposta è sbagliata. Si escludono nove Regioni e poi si gioca per 50.000 euro. Ora viene proclamata la Sicilia per una scelta di cuore da parte di Maria Concetta. Niente da fare, si trattava del Trentino Alto Adige. La Fortuna stasera ha voltato le spalle ad Affari Tuoi.