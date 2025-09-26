Affari Tuoi, le lacrime di Pasqualone. La sua storia emoziona De Martino
Nuovo colpo di scena ad Affari Tuoi. De Martino si emoziona dopo aver ascoltato la storia del concorrente Pasqualone.
Ieri sera 25 settembre 2025, nello studio di Affari Tuoi è arrivato il concorrente Pasqualone, rappresentante della regione Molise. Il giocatore è originario di Campobasso, lavora come tecnico degli ascensori ed è stato accompagnato da sua moglie Mariarosaria. Quest’ultima ha raccontato la loro storia d’amore, che ha commosso il conduttore e tutti i presenti. “Ci siamo conosciuti nel mio palazzo” – ha detto lei – “lui venne a fare una manutenzione“. Dopodiché la partita è stata bellissima: dopo aver reso nota la sua storia, ha accettato l’assegnato del Dottore.
Pasqualone e la partita memorabile ad Affari Tuoi
Il gioco è partito benissimo: con il primo tiro ha eliminato dal tabellone 1 euro e, con i successivi tiri, 100 euro. Poi c’è stato il crollo dopo che ha trovato nel pacco 300.000 euro. I restanti due tiri hanno invece svelato la zampogna e 30.000 euro. A quel punto il dottore gli ha offerto 30.000 euro. “Sono soldi” – ha risposto lui – “Voglio ringraziare il dottore e salutare mia suocera Pasqualina, rifiuto“. Con i tiri successivi ha invece eliminato dal tabellone 15.000, 500 e 200.000 euro. Il dottore ha a quel punto proposto 17.000 euro e Pasqualone ha dichiarato: “Pure questa è una bella cifra, però possiamo tritare anche questo“.
A catturare l’attenzione è stato il racconto della sua storia. “Ci siamo sposati, mio nonno aveva 9 figli. Ne adottò due. Quando lei venne a casa mia, le feci vedere tutta la famiglia Pasqualone” – ha esordito il concorrente – “Ci sposammo e decidemmo di adottare anche noi. A noi non sono arrivati i figli, allora andammo per adottarne uno, ma c’erano fratello e sorella e pensammo ‘Che fai, li separi?’“. A quel punto è stato eliminato il pacco nero da 5 euro, seguito da quelli da 50.000, 50, 5 e 75.000 euro. Il dottore gli ha quindi proposto un assegno da 15.000 euro, che è stato però rifiutato.
Pasqualone ha quindi ha aperto il pacco da 0 euro e il dottore ha offerto 19.000 euro, che sono però stati di nuovo rifiutati. Poi gli è arrivato l’assegno da 22.000 euro e l’ha tritato ancora una volta. Il concorrente ha quindi eliminato dal tabellone 20.000 euro e, rimasto in gioco con 0 euro, 100.000 e 10.000 euro, ha rifiutato la proposta di cambio. Il dottore gli ha offerto 50.000 euro e lui ha a quel punto deciso di accettare l’offerta. Nel suo pacco c’erano 100mila euro.