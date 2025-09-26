Affari Tuoi, le lacrime di Pasqualone. La sua storia emoziona De Martino

Ieri sera 25 settembre 2025, nello studio di Affari Tuoi è arrivato il concorrente Pasqualone, rappresentante della regione Molise. Il giocatore è originario di Campobasso, lavora come tecnico degli ascensori ed è stato accompagnato da sua moglie Mariarosaria. Quest’ultima ha raccontato la loro storia d’amore, che ha commosso il conduttore e tutti i presenti. “Ci siamo conosciuti nel mio palazzo” – ha detto lei – “lui venne a fare una manutenzione“. Dopodiché la partita è stata bellissima: dopo aver reso nota la sua storia, ha accettato l’assegnato del Dottore.

Pasqualone e la partita memorabile ad Affari Tuoi

Il gioco è partito benissimo: con il primo tiro ha eliminato dal tabellone 1 euro e, con i successivi tiri, 100 euro. Poi c’è stato il crollo dopo che ha trovato nel pacco 300.000 euro. I restanti due tiri hanno invece svelato la zampogna e 30.000 euro. A quel punto il dottore gli ha offerto 30.000 euro. “Sono soldi” – ha risposto lui – “Voglio ringraziare il dottore e salutare mia suocera Pasqualina, rifiuto“. Con i tiri successivi ha invece eliminato dal tabellone 15.000, 500 e 200.000 euro. Il dottore ha a quel punto proposto 17.000 euro e Pasqualone ha dichiarato: “Pure questa è una bella cifra, però possiamo tritare anche questo“.

A catturare l’attenzione è stato il racconto della sua storia. “Ci siamo sposati, mio nonno aveva 9 figli. Ne adottò due. Quando lei venne a casa mia, le feci vedere tutta la famiglia Pasqualone” – ha esordito il concorrente – “Ci sposammo e decidemmo di adottare anche noi. A noi non sono arrivati i figli, allora andammo per adottarne uno, ma c’erano fratello e sorella e pensammo ‘Che fai, li separi?’“. A quel punto è stato eliminato il pacco nero da 5 euro, seguito da quelli da 50.000, 50, 5 e 75.000 euro. Il dottore gli ha quindi proposto un assegno da 15.000 euro, che è stato però rifiutato.

Pasqualone ha quindi ha aperto il pacco da 0 euro e il dottore ha offerto 19.000 euro, che sono però stati di nuovo rifiutati. Poi gli è arrivato l’assegno da 22.000 euro e l’ha tritato ancora una volta. Il concorrente ha quindi eliminato dal tabellone 20.000 euro e, rimasto in gioco con 0 euro, 100.000 e 10.000 euro, ha rifiutato la proposta di cambio. Il dottore gli ha offerto 50.000 euro e lui ha a quel punto deciso di accettare l’offerta. Nel suo pacco c’erano 100mila euro.