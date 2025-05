Affari Tuoi: la partita inizia male, ma il Dottore cambia tutte le carte. La cifra vinta

Ancora colpi di scena nello studio di Affari Tuoi. Al timone del game show c’è Stefano De Martino, che ha convinto il grande pubblico italiano da questa edizione e che è diventato uno degli showman più seguiti del piccolo schermo. A giocare è stato stavolta il giovane Stefan, che proviene da Lassan (Germania) e attualmente lavora come maestro di sci. Oltre a portare avanti questa attività lavorativa, studia anche all’Università di Torino.

Ad accompagnarlo è la giovanissima mamma Enrica che, come ha fatto notare De Martino, sembrerebbe sua sorella per la poca differenza d’età. La donna ha però ammesso di non essere mai stata una “mamma amica“ ma di aver fatto valere il suo ruolo. Il ragazzo si fida però ciecamente di lei, tanto che le racconta ogni cosa sulla sua quotidianità e sulle sue uscite. “Ogni mattina mi racconta com’è andata la serata“, ha confessato lui. I due concorrenti hanno giocato con il pacco n.12.

La partita inizia malissimo ma c’è un colpo di scena

Stefan e mamma Enrica iniziano la gara tentando la fortuna, e scelgono pacchi che inizialmente si rivelano essere tutti rossi. Alla fine optano per un altro pacco che contiene la cifra più alta, cioè 100.000 euro. I due concorrenti – tra un pacco e l’altro – scelgono alla fine quello in cui ci sono 0 euro. Arriva la chiamata del Dottore, che offre loro 10.000 euro ma entrambi decidono di rifiutare e di andare avanti con la gara. La fortuna non è però dalla loro parte, dato che continuano a scegliere pacchi di colore blu. Il Dottore chiama nuovamente e propone un cambio. Stefan ammette però di non aver mai pensato di cambiare il suo numero, e rifiuta quindi la richiesta.

Alla fine resta solo il pacco blu contenente i 200 euro, ma il Dottore richiama e propone una nuova offerta, che viene prontamente rifiutata dal partecipante. Dopo arriva un’altra proposta: 15.000 euro, anche questa rifiutata. Alla fine restano in ballo solo 200 e 15.000 euro. I due decidono di andare alla regione fortunata, dove in palio ci sono ben 100.000 euro, dimezzati poi in 50.000 euro. Stefan ed Enrica optano – dopo diversi tentativi – per la regione Umbria, ma non indovinano portandosi a casa 0 euro. Escono dallo studio sconfitti.