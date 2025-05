Affari Tuoi, la partita disastrosa di Chiara: triste fine per la pacchista

Affari Tuoi, stasera gioca Chiara, laureata in Farmacia, da San Mauro (Pascoli) provincia di Forlì- Cesena, per l’Emilia Romagna. Per lei giocata sfortunata

La bella informatrice farmaceutica ha deciso di giocare la sua partita in compagnia del fidanzato Federico che si occupa di strategie dati e statistiche nel moto mondiale. I due stanno insieme solamente da un anno che però è stato, a detta loro, molto intenso. Si scopre che il pacco scelto dalla concorrente è il numero 6. Viene mostrata la specialità, come sempre, per mano di Thanat. Si tratta della mitica lasagna che mette tutti quanti d’accordo.

Si inizia con i primi sei tiri e la prima Regione chiamata è La Liguria, con il pacco numero 2. Qui si nascondevano la bellezza di 30.000 euro. Ci si sposta in Molise, con l’1. E niente paura, se ne vanno solo 100 euro. Il terzo pacco scelto è il 15, legato al Friuli Venezia Giulia ove spacchetta la new entry della serata, ovvero la mora Chiara. Sfumano di botto 50.000 euro. Si cerca di scovare il simpatico Gennarino e per farlo si punta alla Campania con il numero 5. Niente cagnolino, però, visto che si celavano 5.000 euro.

I rossi diminuiscono paurosamente ma Chiara non si fa intimidire. Sceglie ora il pacco numero 13, della Basilicata. E qui la doccia è super gelata: i 300.000 euro scappano di mano in un battito di ciglia. La concorrente scherza prontamente sul fatto che lei punta ai 200.000 euro. Dopo un poco di meditazione, si opta per la Sicilia, con il pacco 9. E qui si tira un sospiro di sollievo. 20 euro infatti non spaventano affatto.

Chiama il Dottore e propone un cambio e un’offerta. Si decide per la seconda e arriva l’assegno dalla cifra di 25.000 euro. “Sono tantissimi soldi ma siamo qui per giocare…”, sentenzia la concorrente che poi rifiuta. Si procede con i prossimi tre tiri. Viene chiamata la Lombardia con il pacco numero 16 che contiene 1 euro.

Adesso è il momento del 18, quello del Veneto. Si spacchetta e si scopre che lì c’erano 500 euro. Si fa ora un salto in Lazio con il numero 3. Vanno via 5 euro. A questo punto si può parlare di una tripletta di pacchi blu, come ha detto chiaramente lo showman campano.

Tra rifiuti di assegni e di cambi la giocata si avvia a una triste fine

Lo Squalo propone dunque la possibilità di un cambio che però viene subitaneamente accantonato. Chiara vuole giocare. E’ il turno della Sardegna, con il pacco 4. E ora la tensione sale visto che scappano di mano ben 200.000 euro. Poco dopo si va in Trentino. Nel pacco 7 c’erano 10.ooo euro. Per il terzo tiro ci si sposta in Abruzzo con il 19 che contiene la famosa lasagna.

Squilla il celebre telefono rosso. Si torna a parlare di offerte. Per due tiri sono messi sul piatto 15.0000 euro. Niente da fare, la coppia di fidanzati vuole continuare a giocare. Del resto, come hanno sottolineato entrambi, sono lì per quello. E’ il turno della Puglia con il pacco 14. Il simpatico Michele spacchetta e mostra la cifra contenuta: 200 euro. Ora si chiamano le Marche con il 20 ove si celano 15.000 euro.

Lo Squalo propone un cambio ma viene rifiutato per poi chiamare il pacco 12, quello della Val D’Aosta. Qui si nascondeva quel gran furbetto di Gennarino che va a salutare Stefano e il pubblico presente in studio. Il Dottore propone un cambio o un’offerta. Viene detto sì per la seconda. L’assegno a questo giro è di 20.000 euro per un tiro.

Chiara non cambia e va a casa senza un soldo

Chiara e Federico vogliono ancora giocare e divertirsi. Altro rifiuto dunque e si prosegue con le dita incrociate. Si chiama il pacco 17, del Piemonte ove c’erano 75.000 euro. Nuova telefonata e per un altro tiro stavolta viene data la possibilità di un cambio. Si chiede un parere dal simpatico Lupo. Lui lo farebbe ma sarebbe pericoloso. Tuttavia la coppia ama il pericolo e accetta la sfida.

Si cambia con il numero 18 che era dalla Calabria. E’ il momento di un tiro e tra il pacco 10 e 8 viene scelto il secondo, relativo all’Umbria che contiene lo 0. Ora si balla mentre sale il tifo da stadio. Il Dottore richiama e propone per un tiro 20.ooo euro. Tuttavia anche a questo giro l’assegno viene prontamente tritato.

Ultimissimo tiro e si sceglie il pacco 10, relativo alla Toscana. Sfumano anche i 100.000 euro. Lo Squalo chiama immediatamente e propone ancora una volta un cambio. La concorrente chiede consiglio ai suoi colleghi. Cambierebbero solo in due. Molti si astengono ma numerosi sono altamente contro. Chiara e Federico sono ora in difficoltà perché vogliono capire se ci sta un bluff oppure no. Per la concorrente vale il detto popolare, o la va o la spacca, dunque rifiuta il cambio.

Si spacchetta e si scopre che nel 18, ora in possesso della concorrente, ci sono 50 euro mentre nel 6, il suo prescelto all’inizio, ci stanno 20.000 euro. La bella romagnola va dunque a casa a mani vuote ma non perde affatto il sorriso. Ha voluto giocare e da brava giocatrice sa che talvolta si può anche perdere.