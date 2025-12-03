Affari Tuoi, la partita del Sandokan molisano è un disastro: la reazione di De Martino

Un nuovo disastro nella scorsa puntata di Affari Tuoi, che ha visto protagonista il “Sandokan” del Molise. Ecco cosa è successo.

Nuovo colpo di scena nello studio di Affari Tuoi, durante la puntata andata in onda lil 2 dicembre su Rai 1. A gareggiare è stato Fabio, cuoco della provincia di Campobasso in Molise, che è stato accompagnato dal cugino Andrea, che di lavoro fa il perito. Il concorrente è stato soprannominato Sandokan per la sua incredibile somiglianza al popolare personaggio, in questi giorni in tv con la nuova omonima serie di Rai 1.

Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi

Fabio inizia la partita dicendo di voler togliere in primis le rispettive date di nascita, l’8 e il 18. Una scelta che si rivela super vincente, dato che quei pacchi contengono 10.000 e 0 euro. Dopodiché arrivano tre chiamate negative in sequenza, che eliminano 50.000, 300.000 e 50.000 euro nascosti dal pacco nero. Il Dottore propone il primo cambio della serata, che viene subito rifiutata dal concorrente. Poi ci sono quattro chiamate blu che eliminano 200, 1, 20.000 e 20 euro. “Io so che Fabio ha un sogno“, dice il Dottore parlando del desiderio di aprire un ristorante di Hamburger nel suo paese. “Per ora rifiutiamo e andiamo avanti“, dicono i due cugini di comune accordo.

Dopodiché continua la gara e vengono aperti altri due pacchi rossi che valgono 15.000 e 30.000 euro, oltre a due blu da 10 e 50 euro. Il Dottore fa una seconda telefonata e propone un cambio, ma Fabio decide di rifiutare fidandosi del numero 3. “Non abbiamo intaccato il podio di premi più alti“, dice Stefano De Martino facendo presente che ci sono ancora pacchi rossi di alto valore in gioco. Il Dottore rilancia e offre quindi 25.000 euro. “Sandokan non lo vedo aggressivo stasera, allora attacco io” – dice il Dottore. Viene poi spacchettato il numero 3 e si scopre che all’interno ci sono 500 euro. “Ritornano i 25.000 euro” – comunica De Martino. Poi c’è un altro rifiuto da parte di Fabio, che pesca subito 5 euro. Un flop dopo l’altro. Alla fine ai due concorrenti resta solo la possibilità di trovare il premio nascosto sotto la regione fortunata scelta, ma tornano a casa a mani vuote. “Ci mancherà il nostro Sandokan, buona fortuna per la tua impresa“, conclude il conduttore napoletano.

La reazione di Stefano De Martino

Nel corso della puntata, lo showman è stato inoltre protagonista di un simpatico siparietto con il Dottore. “La sento irritata da Fabio questa sera”, riferendosi alle calvizie del Dottore e all’abbondanza di capelli del concorrente. La puntata è anche stata anche stavolta super seguita.