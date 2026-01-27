Affari tuoi: il veterano Francesco sfida il dottore e il finale con sorpresa infiamma la serata del 27 gennaio 2026

Da Trieste, per il Friuli Venezia Giulia, Francesco ha sfidato il dottore dopo 26 puntate di Affari tuoi: ecco quanto ha vinto.

Francesco di Trieste, dopo 26 puntate, sfida il dottore di Affari tuoi, nella puntata del 27 gennaio 2026, da veterano. A sostenerlo in una partita che potrebbe dare una svolta importante alla sua sfera economica è mamma Roberta. Francesco comincia la sua partita con il pacco numero 10 che gli è stato affidato dal destino.

Pacco che, poi, cambia con coraggio quando ha davanti a sé soprattutto pacchi blu dando il via ad un finale da brividi che tiene con il fiato sospeso non solo Francesco e la madre ma anche gli altri pacchisti e il pubblico di Raiuno.

La partita di Francesco del Friuli Venezia Giulia ad Affari tuoi

1 euro, 15mila euro, Gennarino che porta nella casse di Francesco subito 2mila euro, 200mila euro, 100 euro e lo zero sono i pacchi della prima sestina che danno il via alle offerte del dottore che comincia la propria partita proponendo il cambio che, però, viene rifiutato. La partita continua con i pacchi che contengono 20 euro, 30mila euro e 75mila euro. Il dottore, stavolta, offre 35mila euro. “Una bellissima offerta”, commenta il concorrente che, però, dopo aver controllato il tabellone, decide di rifiutare e andare avanti, eliminando dal tabellone 20mila euro, il pacco nero che valeva 50mila euro e 10 euro.

Situazione di parità per Francesco che riceve la nuova telefonata del dottore con quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi. Il dottore, per un tiro, propone ancora il cambio e, ancora una volta, Francesco rifiuta. Con l’unico pacco da aprire prima di ascoltare nuovamente il dottore, il concorrente rinuncia a 100mila euro.

Il dottore, stavolta, torna a fare un’offerta che, però, è inferiore rispetto a quella da 35mila euro. Stefano De Martino consegna a Francesco un assegno da 24mila euro che viene rifiutato. Dopo aver salutato i 50mila euro, Francesco accetta il cambio lasciando il pacco numero 10 che conteneva 10mila euro per l’11. L’offerta scende a 15mila euro ma Francesco va avanti aprendo il pacco blu da 50 euro.

Nuova offerta da 20mila euro e nuovo rifiuto per Francesco che, con un solo pacco rosso da 300mila euro e 3 pacchi blu decide di andare avanti andando alla regione fortunata perché apre il pacco da 300mila euro. Francesco sceglie il Veneto come prima regione e che potrebbe regalargli 100mila euro e l’Emilia Romagna che invece gli regalerebbe 50mila euro. Con un finale al batticuore, Francesco torna a casa a mani vuote.