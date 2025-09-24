Affari Tuoi, il fuorionda inaspettato. “Microfono aperto”

Un episodio che è stato una vera e propria sorpresa e ha creato non poco imbarazzo, cosa è accaduto nel famoso studio televisivo

Affari Tuoi regala momenti di gioia ma anche di profondo rammarico, soprattutto quando i concorrenti decidono di accettare un’offerta del dottore, per poi scoprire che nel loro pacco c’era una cifra molto più alta. E proprio in una delle ultime puntate, un fuorionda ha rivelato quanto detto da una delle protagoniste, che è apparsa evidentemente dispiaciuta.

Il primo a rattristarsi quando le cose non vanno come dovrebbero è Stefano De Martino, che spesso incita i concorrenti, diventando un vero e proprio motivatore. Atteggiamento che piace non solo ai partecipanti di Affari Tuoi ma anche al pubblico da casa, che da quando l’ex ballerino di Amici ha preso il posto di Amadeus, apprezza molto il suo modo di condurre. Ma cosa ha detto la concorrente a microfoni spenti?

Il fuorionda di Beatrice da Luni ad Affari Tuoi

Beatrice Bernucci, 30enne originaria di Luni, ha partecipato al programma Affari Tuoi accompagnata dal fidanzato Mirko, un odontotecnico e pugile. La coppia ha raccontato a Stefano De Martino alcuni aneddoti sulla loro vita, per poi affermare: “I nostri genitori non lo sanno ancora. Se vinciamo, ci sposiamo”, una dichiarazione che ha fatto scattare l’ovazione del pubblico in studio, oltre che i calorosi auguri del padrone di casa.

E’ bastato poco tempo perché l’atmosfera nello studio di Affari Tuoi si scaldasse, del resto con un presupposto del genere, i due “fidanzati” si giocavano sicuramente molto. All’inizio Beatrice ha avuto una certa fortuna, eliminando i pacchi più bassi, quelli da 75mila, da 20mila e da 10 euro. Poi ha deciso di rifiutare la prima offerta del dottore di 36mila euro. Ma la sfortuna per la coppia era dietro l’angolo, quando sul finale è rimasta con 3 pacchi rossi alti – 50mila, 200mila e 300mila euro – e dopo aver eliminato prima quello da 200mila e poi da 10mila, fino a rinunciare a fare cambio pacco, ha accettato l’ultima offerta del dottore.

75mila euro, una cifra che questa volta ha messo in crisi Beatrice, che rivolgendosi al compagno ha detto: “Sono tanti, ci sposiamo, ma 300mila cambierebbero tutto”. Nonostante la titubanza alla fine ha accettato, per scoprire che nel pacco che si era portata dall’inizio della puntata, alla fine, c’erano i 300mila euro. Ed è qui che si è ascoltato il fuorionda tra i titoli di coda, parole che hanno espresso tutta la delusione della giovane: “Ho sempre detto di non accettare, il destino ce li ha dati“. Un fuorionda che per molti sarebbe la dimostrazione della veridicità del gioco e di come sia una suspense continua.

In un momento in cui Affari Tuoi ha ricevuto diverse critiche, soprattutto dalla concorrenza che ha parlato di “gioco d’azzardo” e “ludopatia” descrivendo il programma, vedere quante aspettative hanno i concorrenti che partecipano rende il gioco realistico e molto sentito.