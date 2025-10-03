Quello che è avvenuto in una delle ultime puntate di Affari tuoi ha del clamoroso. Qualcosa che rimarrà nella storia del programma.

Affari Tuoi, il Dottore offre 200.000 euro, ma lei rifiuta: come è andata a finire (e la reazione di Stefano De Martino)

Giovedì 2 ottobre 2025, una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai Uno, ha offerto un’esperienza da brivido, con una protagonista che ha sorpreso il pubblico con il suo coraggio e determinazione. Francesca, un’infermiera calabrese che partecipava alla trasmissione per la 38ª volta, ha vissuto una serata che entrerà nella storia del programma.

Accompagnata dal suo compagno Pino, che ha voluto essere al suo fianco in questa avventura, Francesca ha dimostrato di non temere i rischi, rifiutando anche offerte generose pur di perseguire il sogno di portare a casa una cifra che avrebbe potuto cambiare la sua vita.

Il coraggio di Francesca

La serata è iniziata con un colpo di scena: Francesca ha deciso di aprire subito il pacco della new entry, che per sua fortuna conteneva solo 100 euro. Ma la sorte non è stata altrettanto benevola in seguito. Dopo aver eliminato pacchi da 200 euro, 20 euro e 20mila euro, la concorrente ha ricevuto un colpo devastante quando ha trovato il pacco da 200mila euro. A complicare la situazione, poco dopo, Francesca ha pescato il pacco nero contenente anch’esso 200mila euro. “Prima di venire qui ho detto a Pino di non parlare di compleanni o cose personali, e guarda cosa è successo!”, ha scherzato la concorrente, rivelando che il pacco nero era legato a una data speciale per lei.

Nel frattempo, il Dottore ha proposto un cambio di pacco. Francesca, un po’ indecisa ma comunque coraggiosa, ha accettato la proposta, passando dal numero 6 al numero 4, senza però svelare i motivi di questa scelta. Quando l’offerta del Dottore è arrivata a 30mila euro, Francesca, pur visibilmente tentata, ha deciso di rifiutare, dichiarando: “Abbiamo appena comprato casa e dobbiamo arredarla. Questo denaro sarebbe utile, ma io voglio continuare a giocare”. Dopo il consenso del suo compagno Pino, che l’ha incoraggiata a non fermarsi, Francesca ha tritato l’assegno.

Poco dopo, il Dottore ha rilanciato con un’offerta di 35mila euro, ma Francesca ha deciso di non accettarla. “Mi sembra che il gioco valga la pena di continuare”, ha detto con convinzione. Il compagno le ha lasciato la libertà di decidere, ma Francesca non ha esitato: “Spero di ballare ancora”, ha scherzato De Martino, mentre Francesca decideva di proseguire.

Quando il Dottore ha chiesto alla coppia cosa pensassero ci fosse nel loro pacco, entrambi hanno convinto il Dottore che fosse un “rosso”. Alla successiva offerta di 30mila euro, rifiutata con fermezza, la tensione in studio è salita ancora di più. Francesca ha espresso il suo disappunto per la perdita dei 50mila euro, ma ha deciso di non arrendersi.

A un certo punto, Francesca ha deciso di aprire il pacco numero 5, nonostante il legame emotivo con quel numero (il giorno della morte di suo padre). Tuttavia, ha optato per un’altra scelta e ha trovato 75mila euro nel pacco successivo. Il Dottore ha continuato con la sua offerta di 30mila euro, ma la calabrese, con un sorriso deciso, ha rifiutato ancora.

La vera magia è successa quando Francesca ha chiesto al Dottore di alzare l’offerta, puntando a 200mila euro. “Voglio 250mila euro”, ha detto, certa di avere il pacco da 300mila. L’offerta del Dottore si è fermata a 50mila euro, ma Francesca non si è fatta intimidire e ha continuato a giocare, anche contro ogni logica.

Nel gran finale, il pacco del Piemonte ha rivelato un premio inaspettato: 300mila euro. È stata una vittoria straordinaria, che ha sorpreso tutti, anche Stefano De Martino, visibilmente emozionato per la felicità della concorrente. L’abbraccio tra Francesca e Pino ha chiuso una puntata che rimarrà nella memoria del pubblico.