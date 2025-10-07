Affari Tuoi, il Dottore beffato (di nuovo): la maxi vincita

Ancora colpi di scena nello studio di Affari Tuoi. La puntata di lunedì 6 ottobre ha regalato al pubblico delle grandi emozioni, con protagoniste due sorelle della Basilicata. Veronica è impiegata bancaria di Matera e mamma di Agnese, mentre l’accompagnatrice Annarita è un avvocato. Le due hanno inizialmente scelto il numero 19, anche se l’inizio della partita non è stato particolarmente fortunato. Nei primi sei tiri sono usciti i pacchi da 50.000, 200.000 e 300.000 euro.

La decisione del Dottore e la vincita finale

Il Dottore ha proposto il cambio, che è stato però rifiutato da Veronica. “Questo pacco non mi dà particolari emozioni, ma rifiutiamo”, ha infatti dichiarato la concorrente. In seguito ha eliminato 30.000 euro, 10 euro e Gennarino, il cane mascotte del game show. Il Dottore ha così fatto un altro tentativo, ancora una volta rifiutato. Dopo aver perso il pacco da 75.000 euro e ha ricevuto un’altra offerta da 14.000 euro, la concorrente ha dichiarato: “Rifiuto, vado avanti!”. Poi ha aperto il Pacco nero dal valore di 100 euro.

Quando ha ricevuto la nuova proposta di cambio, la partecipante ha deciso di dare una vera e propria svolta alla sua partita. “Vado a sentimento” – ha detto, cedendo alla fine il 19 per il numero 9. Gli ultimi pacchi rimasti erano invece 0 e 100.000 euro. Il Dottore ha quindi fatto un’ultima offerta da 30.000 euro, ma Veronica ha voluto andare avanti fino alla fine e restare fedele al suo pacco. Veronica ha fatto benissimo, perché ha ottenuto una maxi vincita da 100.000 euro. “Ringrazio tutti, per me è un regalo essere qui e vorrei provarci” – ha detto – “Questa è un’offerta bellissima, ma sento di crederci: quindi rifiuto l’offerta e vado avanti“. Questa è stata la sesta vincita consecutiva ad Affari Tuoi, di cui quattro di importi molto grandi.

I commenti sui social

Sul web si sono scatenati numerosi commenti da parte degli utenti. “È il mio gioco preferito ma se vanno avanti così rimaniamo senza soldi”, ha scritto uno di loro. E ancora: “Se va avanti così chiudono il programma”, “In sei giorni vinti 900mila euro”, “Sono prossimi al fallimento non è possibile”, “Quest’anno possono anche eliminare il gioco della regione fortunata, tanto non ci arrivano mai”.