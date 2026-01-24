Affari tuoi, finale da favola per Alessio stasera 24 gennaio 2026: accetta l’offerta ma con l’amaro in bocca

Alessio della Toscana ha sfidato il dottore di Affari tuoi insieme a mamma Elisabetta: ecco quanto ha vinto.

Alessio da Prato, rappresentante della Toscana, è il protagonista della puntata di Affari tuoi di stasera, 24 gennaio 2026 che, come ogni sabato, è più breve in modo da poter lasciare la linea ad Antonella Clerici e al suo The Voice Kids 2026 con qualche minuto d’anticipo rispetto a ciò che accade negli altri giorni della settimana.

Alessio lavora in un’azienda che si occupa del settore di qualità degli alimenti e, in azienda, ha conosciuto la compagna Asia con cui ha avuto il figlio Cesare, nato circa un mese fa. Alessio comincia la sua partita con il pacco numero 6 accompagnato da mamma Elisabetta.

La partita di Alessio della Toscana: quanto ha vinto ad Affari tuoi

Le regole di Affari tuoi sono sempre le stesse e la partita di Alessio comincia con l’apertura dei primi sei pacchi che contengono 10mila euro, 20mila euro, 200 euro, 100mila euro, 100 euro e 50mila euro. Il dottore comincia con un’offerta classica da 33mila euro. Alessio non chiede neanche consiglio a mamma Elisabetta tritando subito l’assegno e continuando la partita con l’apertura dei pacchi da 500 euro, il pacco nero che stasera valeva 20mila euro e 1 euro.

Il dottore ripropone l’offerta da 33mila euro e Alessio, per la seconda volta, rifiuta continuando a giocare. Con i successivi pacchi, dal tabellone, vanno via 20 euro, 10 euro e 300mila euro. L’offerta scende a 20mila euro ma Alessio che desidera vedere mamma Elisabetta ballare rifiuta l’offerta.

Il coraggio di Alessio, però, non lo premia perché i pacchi successivi portano via i 75mila euro ma con il pacco del Molise la situazione si riequilibra perché vanno via anche i 50 euro. Con tre pacchi blu e tre pacchi rossi, il dottore offre ancora 20mila euro e mamma Elisabetta trita nuovamente l’assegno.

In studio, così, si balla sulle note di Esibizionista di Annalisa perché Alessio riesce a trovare il pacco contenente lo zero. Prima della nuova telefonata del dottore, Alessio apre il pacco ballerina ricevendo la possibilità di poter cambiare il pacco ma Alessio decide di mantenere il pacco numero 6 che gli è stato affidato dal destino.

Scelta giusta perché Alessio riesce ad aprire l’ultimo pacco blu contenente Gennarino e, dopo aver rifiutato l’offerta da 50mila euro arriva in finale con due pacchi rossi che valgono 10mila euro e 200mila euro. Il dottore offre 75mila euro e Alessio fa una scelta da papà accettando.