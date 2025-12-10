Affari tuoi, finale con “sorpresa” per Elena: la puntata si chiude in modo enigmatico

Partita tutta in salita sin dall’inizio quella di Elena, protagonista della puntata di Affari tuoi del 10 dicembre che ha rinunciato, sin dai primi pacchi, a cifre importanti. Tra cambi, racconti, risate, balletti e battute varie di Herbert, la concorrente dà vita ad una partita che diventa complicata pacco dopo pacco e che la mette a dura prova quando, di fronte ad un numero di pacchi rossi misero, il dottore non le offre cifre considerevoli in grado di farla vacillare.

Nonostante le difficoltà, Elena decide di andare fino in fondo, ascoltare l’ultima offerta del dottore che la fa traballare. La paura di tornare a casa senza nulla spinge così Elena a rifiutare scoprendo di avere un pacco nero che le permette di chiudere la puntata con una sorpresa per lei e il pubblico di Raiuno. Sorpresa che si rivela amara.

Cos’è successo ad Affari tuoi nella puntata del 10 dicembre 2025

La puntata si apre con Stefano De Martino che presenta Elena della Lombardia che pesca il pacco numero 9. Prima di dare il via alla partita, Elena si presenta svelando di lavorare come impiegata amministrativa con il marito Nicola. Mamma di Giulia, medico chirurgo e specializzanda in ginecologia, Elena racconta di aver conosciuto la sua dolce metà attraverso un incidente stradale che ha fatto scattare la scintilla. La partita, così, inizia con Elena che, durante i primi sei pacchi trova tre pacchi blu del valore di 50 euro, 500 euro, 5 euro e tre pacchi rossi del valore di 10mila, 100mila e 200mila euro.

Durante la prima telefonata, il dottore propone il cambio che Elena rifiuta preferendo tenere il suo pacco e andando ad aprire altri tre pacchi. La scelta ricade sulla Liguria il cui pacco contiene 50mila euro; sul Molise nel cui pacco c’è lo zero e sulla Sardegna che contiene 20 euro. Arriva così la prima offerta del valore di 22mila euro. “Bel regalo di Natale”, dice Elena che, però, decide di rifiutare e andare avanti.

Elena, così, chiama la Valle D’Aosta rinunciando a 75mila euro. La concorrente della Lombardia non si arrende e punta sulla Lombardia il cui pacco contiene 100 euro. L’ultimo pacco che decide di aprire prima di ascoltare la nuova offerta della Lombardia è quello della Basilicata che contiene 20mila euro. Il dottore, così, per un tiro, offre nuovamente il cambio e stavolta, Elena decide di accettare lasciando il pacco numero 9 per prendere il numero 15.

Elena, però, sceglie di non aprire il suo ex pacco preferendo aprire quello della Calabria che contiene un pacco rosso del valore di 30mila euro. Il dottore chiama ancora e propone ad Elena di giocare con il destino scegliendo tra la carta del cambio e quella dell’offerta: la concorrente pesca la carta del cambio che mette in difficoltà l’impiegata che, dopo aver riflettuto, decide di non accettare. Spazio, dunque, all’apertura di un nuovo pacco ovvero quello della Campania che vale 10 euro. Il dottore richiama e, per la seconda volta, gli offre 22mila euro.

Offerta che non convince Elena che rifiuta ancora trovando, poi, Gennarino nel pacco della Sicilia. Prima di fare una nuova offerta, il dottore chiede ad Elena una previsione sul contenuto del pacco nero che, secondo la concorrente, contiene una bella cifra. Il dottore, così, la tenta chiedendo di avanzare una richiesta. Elena, così, chiede 130mila euro per andare a casa ma l’offerta del dottore si ferma a 29mila euro ma anche stavolta la concorrente rifiuta.

Elena apre così il pacco della Campania preferendo non scoprire, almeno per il momento, il contenuto del suo ex pacco. In quello della Campania, così, trova 300mila euro arrivando all’ultimo step di una partita complicata con 1 euro, 200 euro, il pacco nero e 15mila euro. Il dottore le offre, ancora una volta, il cambio. Dopo averci pensato, cambia ancora lasciando il numero 15 e prendendo il pacco numero 3.

Apre, così, il suo primo pacco, il numero nove, scoprendo di aver pescato, all’inizio della partita il pacco di 1 euro. Elena, prima del finale, decide di aprire il pacco dell’Umbria che contiene 15mila euro. La rappresentante della Lombardia, così, arriva all’ultimo step con 200 euro e il pacco nero: il dottore decide di finire la partita esattamente com’è cominciata offrendole nuovamente 22mila euro. Elena rifiuta e aprendo il proprio pacco scopre di avere il pacco nero che contiene solo 200 euro.