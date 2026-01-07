Affari tuoi, Donatella ribalta la partita: quanto ha vinto stasera 7 gennaio 2026

Donatella, modella over del Piemonte, è la concorrente della puntata di Affari tuoi del 7 gennaio 2026. Accompagnata dal fidanzato Valerio, Donatella tenta la fortuna puntando sul pacco numero 6 che le è stato affidato dal destino. La partenza per Donatella è stata davvero tragica ma, pacco dopo pacco, riesce a ribaltare la partita assicurandosi una vincita in denaro.

Tra offerte rifiutate, cambi accettati e altri respinti, Donatella arriva, inaspettatamente, al gran finale con due pacchi rossi concludendo la sua avventura nel programma di Raiuno con un assegno. Se, dunque, inizialmente, la fortuna non è stata dalla sua parte, successivamente, l’ha aiutata permettendole di portare a casa una vincita in denaro.

La puntata di Affari tuoi del 7 gennaio 2026: cos’è successo

La puntata di Donatella inizia con l’apertura del pacco nero che nasconde 30mila euro. Continua, pii, con 10 euro ma il terzo pacco infligge un colpo pesantissimo alla modella over perché, sin dall’inizio della partita, deve rinunciare ai 300mila euro. Nonostante il duro colpo, Donatella non perde la speranza e va avanti aprendo ulteriori tre pacchi che portano via dal tabellone Gennarino che le permette di vincere il jackpot da 6mila euro,100mila euro e 75mila euro.

Una sestina pesantissima per la concorrente ma molto vantaggiosa per il dottore che apre la serie delle telefonate con un’offerta da 18mila euro. Per Donatella, tuttavia, è troppo presto per mettere fine alla partita e decide di tritare l’assegno e andare avanti. Nella tripletta successiva Donatella saluta anche i 50mila euro e soprattutto i 200mila euro.

Una partita difficilissima per la concorrente del Piemonte a cui il dottore non concede sconti offrendole il cambio per i successivi 6 tiri. Cambio che Donatella accetta lasciando il pacco numero 6 per prendere il 14. Con la sestina successiva, la modella over piemontese riesce a salvare i 20mila e i 30mila euro, gli ultimi due pacchi rossi che può ancora difendere.

L’offerta, però, precipita a 6mila euro: una cifra che Donatella non prende in considerazione andando avanti. Nonostante la partita complicata sin dalle prime battute, la concorrente del Piemonte riesce a raddrizzarla arrivando all’ultimo step con 20mila euro da una parte e 30mila euro dall’altra.

Nessuna offerta da parte del dottore che le propone di cambiare. Nonostante la differenza tra i due pacchi non sia così netta, Donatella ammette di avere dei dubbi. Dopo averci pensato a lungo, Donatella decide di credere nel pacco 14 portando a casa 20mila euro.