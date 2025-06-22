Affari Tuoi, dichiarazione d’amore in diretta: la reazione di Stefano De Martino

Il programma di Rai 1 condotto in access prime time da Stefano De Martino continua ad ottenere uno strepitoso successo puntata dopo puntata. Accade poi, come è successo nella puntata andata in onda lo scorso 19 giugno, che ci siano siparietti davvero esilaranti, capitanati dal padrone di casa e dai protagonisti. Proprio in uno degli ultimi appuntamenti c’è stata una dichiarazione d’amore inaspettata.

Una frase detta che ha sorpreso il conduttore ma anche tutto il pubblico, la reazione di De Martino è stata come sempre ironica e ha ricevuto l’applauso di tutti i presenti. Protagonista di questo momento di Affari Tuoi, destinato a entrare nella top ten di quelli più divertenti del programma, è stata nonna Nella.

Nonna Nella ad Affari Tuoi, qual è stata la dichiarazione d’amore

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 giugno i protagonisti del game show sono stati Giovanni e sua nonna Nella, originari della Calabria, hanno deciso di sfidare la sorte e provare a vincere nel programma condotto da Stefano De Martino. E proprio mentre andavano avanti, aprendo i vari pacchi, la simpatica signora ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti, in primis De Martino.

Nonna Nella ha fatto un apprezzamento su uno dei pacchisti, mentre stava giocando si è interrotta e ha confessato a Stefano De Martino di avere un certo debole per uno dei protagonisti. In modo molto diretto e sincero ha detto al conduttore: “Stefano, sono venuta ad Affari Tuoi per giocare, ma alla fine mi ritrovo innamorata“. Era inevitabile che una dichiarazione del genere non scatenasse l’ilarità del conduttore che, dopo aver superato la sorpresa, ha “cavalcato” con l’ironia che lo contraddistingue il momento.

Le ha subito domandato chi fosse il pacchista di cui parlava, così nonna Nella, senza alcun cenno di timidezza, ha risposto: “E’ il presidente“, che è il soprannome di uno dei concorrenti. Confessione che ha fatto sorridere tutti e imbarazzato un po’ il concorrente. Capita spesso che i protagonisti del game show si sentano talmente a loro agio, da aprirsi con Stefano De Martino. Ed è questa, infatti, una dote che è stata riconosciuta al bel conduttore, che è riuscito a dare un tocco personale a un programma storico.

Quando è arrivato l’anno scorso per sostituire Amadeus è entrato in “punta di piedi”, salvo poi fare suo lo show e portarlo al successo strepitoso di oggi. Affari Tuoi, infatti, ha registrato sotto la sua conduzione record di ascolti, un risultato sorprendente che inorgoglisce l’ex allievo di Amici, divenuto l’uomo di punta della Rai. De Martino è logicamente tra i conduttori confermati per la prossima stagione televisiva, sarà ancora al comando del game show, ma anche di Stasera tutto è possibile. In un primo momento sembrava che avrebbe lasciato la conduzione di STEP, ma alla fine ha scelto di restare.