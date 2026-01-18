Affari tuoi di stasera 18 gennaio 2026: quanto ha vinto Ilaria della Calabria

Tutto quello che è successo nella partita di Affari tuoi di stasera 18 gennaio 2026 durante la quale ha giocato Ilaria della Calabria.

Dopo sole otto puntate, Ilaria della Calabria tenta la fortuna nella partita di Affari tuoi di stasera, domenica 18 gennaio 2026. Il destino affida ad Ilaria il pacco numero 13. Ilaria, insegnante di sostegno, è accompagnata da una delle sue sorelle, Daniela. Nata in casa dei genitori ben 46 anni, prova a sfidare il dottore avendo come obiettivo il pacco più grande, quello da 300mila euro.

Una partita che non parte benissimo ma che si conclude in modo inaspettato: il finale, infatti, è al cardiopalma per l’insegnante calabrese che resta con il fiato sospeso fino alla fine tornando, però, a casa, con una cifra davvero importante che le fa ritrovare il sorriso perso nel corso della serata.

Affari tuoi, la partita di Ilaria della Calabria

Partenza dolceamara per Ilaria che, durante l’apertura dei primi sei pacchi, sorride per la vittoria del jackpot da 2mila euro di Gennarino ma saluta anche pacchi ricchi come quelli da 100mila e 75mila euro. Vanno via dal tabellone anche 10mila euro, 500 euro, 15mila euro, Le offerte del dottore partono con un assegno da 33mila euro che l’insegnante rifiuta continuando la partita con l’apertura dei pacchi da 300mila euro, 100 euro e 10 euro.

L‘offerta precipita a 16500 euro ma essendoci ancora pacchi rossi, Ilaria decide di rifiutare e andare avanti ma la fortuna non è dalla sua parte perché vanno via anche i 200mila euro. Prima della nuova telefonata del dottore, poi, l’insegnante calabrese saluta dal tabellone lo zero e i cardio-occhiali.

Per i successivi tre tiri, l’offerta scende ancora: il dottore offre solo 10mila euro e Ilaria non accetta l’offerta andando avanti e giocandosi il tutto per tutto. La partita continua ancora con l’apertura di altri pacchi rossi che valgono 30mila e 20mila euro e di un pacco blu. Con il pacco nero, 50mila euro e tre pacchi blu ancora sul tabellone, il dottore offre ancora 10mila euro ma anche stavolta l’assegno viene tritato.

Con i pacchi successivi, Ilaria dice addio a 200 euro e 50mila euro. Con due pacchi blu e il pacco nero ancora sul tabellone, il dottore offre 15mila euro. Dopo averci pensato, Ilaria decide di rifiutare arrivando in finale con un pacco blu e il pacco nero. Il dottore gioca fino in fondo offrendo il cambio che viene rifiutato.

Ilaria scopre di aver pescato il pacco nero che stasera valeva 75mila euro con cui Ilaria torna a casa chiudendo benissimo una partita che sembrava persa.