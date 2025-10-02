Affari Tuoi, De Martino punge (ancora) Pier Silvio Berlusconi: la battuta in diretta

Tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna la sfida del prime time resta accesissima: battute in studio, frecciatine velate e ascolti in continua altalena tengono viva una rivalità che promette colpi di scena per tutta la stagione televisiva.

La rivalità tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a infiammare il prime time italiano, con i due programmi che da settimane si contendono la leadership negli ascolti. Nell’ultima puntata del game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, non è mancata l’ennesima stoccata velata al competitor diretto di Mediaset.

La battuta di De Martino in diretta

Durante il gioco, il conduttore ha scherzato con un concorrente, Giuseppe, soprannominato “il veggente”, rimarcando con ironia i titoli accademici dei figli dell’uomo. «La partita è annullata, ci sono troppi laureati, mi prendo la responsabilità», ha commentato sorridendo.

Una battuta leggera, ma che molti hanno letto come un riferimento diretto alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, i quali nelle scorse settimane avevano sottolineato come Affari Tuoi si basasse esclusivamente sulla fortuna, a differenza della Ruota della Fortuna, che premia preparazione e competenza.

Così, De Martino ha ribaltato la narrativa, mettendo in risalto proprio la preparazione dei concorrenti del suo programma e suggerendo che anche nel celebre “gioco dei pacchi” il merito può contare.

La battaglia degli ascolti

Lo scontro non si gioca solo a colpi di battute, ma soprattutto nei dati auditel. Dopo una stagione di dominio assoluto per Affari Tuoi, da settembre 2025 è stata La Ruota della Fortuna a conquistare quasi sempre la vetta, con Gerry Scotti che pochi giorni fa ha persino registrato il record stagionale, superando la concorrenza di circa un milione di spettatori medi.

Tuttavia, gli ascolti del 30 ottobre hanno ridotto notevolmente il divario, dimostrando che la partita resta apertissima. Ogni puntata diventa così non solo uno show, ma anche un terreno di confronto indiretto tra i due conduttori e, in filigrana, tra Rai e Mediaset.

Una sfida di stili e strategie

Quella tra De Martino, Scotti e Pier Silvio Berlusconi non è soltanto una gara di share, ma un vero e proprio scontro di visioni televisive: ironia e leggerezza da una parte, tradizione e valorizzazione della preparazione dall’altra. Un duello che sta rendendo ancora più appassionante la corsa al prime time e che promette di essere uno dei filoni più seguiti dell’intera stagione televisiva.