Affari tuoi, De Martino: “Li sposerò in diretta”. Annuncio bomba stasera 11 gennaio 2026

Elena del Veneto ha 26 anni, è fidanzata con Leonardo da tre anni e lavora come impiegata. Prima di dare il via ufficialmente alla partita di Elena, Stefano De Martino spiazza tutti con un clamoroso annuncio che riguarda una partita speciale del game show che andrà in onda prossimamente.

“Il 13 febbraio, faremo uno speciale di Affari tuoi, in diretta e in prima serata dove, una coppia verrà qui a giocare e si sposerà e io celebrerò le nozze. Quindi se siete una coppia che sta per sposarsi, potete iscrivervi ai casting. Vi aspettiamo e celebreremo il vostro matrimonio”, è l’annuncio di De Martino.

Affari tuoi: quanto hanno vinto stasera 11 gennaio 2026

La partita di Elena del Veneto comincia con un pacco rosso che vale 30mila euro. Non va meglio l’apertura dei successivi cinque pacchi che portano via 20mila, 50mila euro, il pacco nero che vale 75mila euro, 20 euro e 200mila euro. Un inizio non dei migliori per Elena che, poi, accetta il cambio dal dottore lasciando il pacco numero 2 per prendere il 7. Elena decide di aprire subito il suo ex pacco scoprendo di aver pescato, anche stasera come accaduto nelle precedenti puntate, un pacco blu del valore di 500 euro.

Il pacco successivo è pesantissimo perché contiene 300mila euro. L’ultimo pacco prima della telefonata del dottore lo decide Leonardo che manda via dal tabellone 50 euro. Per i cinque tiri successivi, il dottore offre 10mila euro che Elena, d’accordo con il fidanzato, rifiuta. Con i cinque pacchi successivi, Elena riesce a salvare i pacchi più alti ancora presenti sul tabellone ovvero 75mila e 100mila euro.

L’offerta, tuttavia, non sale tantissimo: il dottore, infatti, si ferma a 15mila euro e, pur avendo tra le mani l’assegno, la concorrente del Veneto decide di rifiutare e andare ancora avanti. Scelta che premia Elena che riesce finalmente a trovare lo zero ricevendo una nuova offerta da parte del dottore che, stavolta, sul piatto, mette 20mila euro.

Anche stavolta, però, l’impiegata del Veneto decide di provarci tritando l’assegno per poter andare avanti. La scelta di Elena, però, premia il dottore perché con il pacco successivo vanno vai i 100mila euro facendo scendere nuovamente l’offerta a 10mila euro. Elena riuscita aprendo un pacco blu ma il dottore offre solo 5mila euro in più rispetto all’offerta precedente portando, così, Elena a rifiutare. Con un colpo di fortuna, Elena riesce ad arrivare all’ultima telefonata del dottore con il pacco da 15mila euro da una parte e quello da 75mila euro dall’altra.

Nessuna offerta da parte del dottore che decide di chiudere la partita offrendo il cambio. Dopo un lungo ragionamento, Elena accetta il cambio lasciando il pacco numero 7 per prendere l’11 e tornando a casa con 15mila euro.