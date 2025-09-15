Affari Tuoi, De Martino bacia la pacchista ma non basta. Disastro in studio

Ancora un colpo di scena nello studio di Affari Tuoi. Il game televisivo torna con una nuova puntata, trasmessa domenica 15 settembre su Rai 1. A giocare la partita è Ilaria, arrivata in rappresentanza della regione Piemonte e organizzatrice di eventi. Lei porta il numero 14 e ad accompagnarla in questa esperienza c’è la sorella Marta, impiegata in un fai da te. Prima di iniziare, Thanat porta in studio la Brossa, una spazzola per tartufi.

Cosa è successo ad Affari Tuoi

La puntata è iniziata con l’apertura del pacco da 10.000 euro, seguito da quelli contenenti il “pacco nero”, 10 euro, 200 euro, 20 euro e Gennarino. Il Dottore offre poi un’offerta di 39.000 euro e a quel punto la concorrente commenta: “Hai capito il Dottore? Il mio sogno, che per me devono essere un po’ pazzi è quello di aprire un chiringuito su una spiaggia in un’isola e preparare aperitivi vista mare, ma questi soldi non mi bastano. Devo tritarlo bene, altrimenti mio cognato potrebbe picchiarmi”. Ilaria ha poi raccontato un aneddoto che riguarda la sua amica pacchista del Veneto con il pacco numero 2. “Il primo giorno che siamo stati negli studi la sera sono uscita con lei dal Teatro delle Vittorie e un piccione ha deciso di battezzarmi per bene”.

Sono andati via 30.000 euro, 100.000 e 20.000 euro. Il Dottore ha quindi proposto il cambio e la concorrente ha subito accettato, lasciando il 14 per prendere il 9 delle Marche. Le due sorelle hanno così fatto due tiri molto fortunati da 500 e 100 euro, ma subito dopo è arrivata la batosta: hanno perso i 300.000 euro. Il Dottore ha offerto 21.000 euro, che sono però stati da loro rifiutati, e ha offerto di nuovo il cambio, anch’esso rifiutato. Ilaria ha poi raccontato a Stefano De Martino che la sua amica Claudia le ha chiesto di dargli un bacio da parte sua e il conduttore non si è tirato indietro. “Se è blu si, diamo un senso a questo bacio” – ha detto lo showman – “Claudia, è solo per te“. Poi c’è stata la nuova offerta da 26.000 euro.