Affari tuoi, Damiano si commuove per la figlia Sophie: ecco quanto ha vinto stasera 23 gennaio 2026

Damiano del Trentino Alto Adige che comincia a sfidare il dottore con il pacco numero 12 è il protagonista della puntata di Affari tuoi di stasera 23 gennaio 2026. Operaio specializzato in cartiera, è accompagnato dalla figlia Sophie con cui spera di tornare a casa, dopo 20 puntate, con una cifra importante.

Una partita che non parte benissimo quella di Damiano che, dopo una piccola gioia, si ritrova a dover salutare quasi subito pacchi importanti. Nonostante tutto, l’operaio trentino regala un finale da batticuore.

La partita di Damiano del Trentino Alto Adige ad Affari tuoi

Dopo aver trovato Gennarino portando a casa 4mila euro, Damiano non parte benissimo trovando nei primi pacchi aperti 20mila, 30mila euro, 300mila euro, 75mila euro e 100 euro. Il dottore comincia la partita offrendo il cambio che Damiano, d’accordo con la figlia accetta lasciando il pacco numero 12 per prendere il 13. “Apriamo subito il 12?“, chiede Stefano De Martino ricevendo una risposta affermativa. Damiano, così, scopre di aver inizialmente pescato 50 euro. Un cambio che potrebbe essere proficuo per l’operaio trentino che, poi, continua a giocare aprendo altri due pacchi che contengono 1 euro e il pacco ballerina.

Per i successivi tre pacchi, il dottore offre 30mila euro che Damiano rifiuta aprendo, poi, i pacchi che contengono lo zero, 15mila e 200mila euro. L’offerta precipita a 15mila euro che Damiano rifiuta. Dal tabellone, con i successivi tre tiri, vanno via 10 euro, 500euro e 100mila euro.

Per due tiri, il dottore offre 10mila euro ma Damiano decide di non mollare, tritare l’assegno e andare avanti. Con i due pacchi successivi, Damiano prova ad impensierire il dottore riuscendo nell’impresa. Damiano, infatti, elimina i 20 euro e i 200 euro restano con il pacco nero e due pacchi rossi da 10mila e 50mila euro. “Quando è venuta al mondo è stata la gioia più grande della mia vita. Sono stata un papà dinamico al punto da aver permesso a mia moglie di tornare a lavoro. Ho chiesto un congedo parentale restando a casa con mia figlia per tre mesi”, racconta Damiano emozionandosi.

L’offerta, però, non si alza tantissimo: Stefano De Martino, dopo aver parlato con il dottore, pone nelle mani di Damiano un assegno da 15mila euro. Dopo una lunga riflessione, Damiano decide di rischiare e andare avanti aprendo il pacco che contiene 10mila euro arrivando in finale con il pacco nero e 50mila euro.

L’ultima offerta del dottore ammonta a 25mila euro: offerta che Damiano accetta scoprendo che aveva il pacco nero che, stasera, valeva 5 euro.