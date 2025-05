Affari Tuoi curiosità: perché Stefano De Martino veste sempre uguale

Questione di stile. Stefano De Martino è lo showman del momento. Da Amici a conduttore (quasi) di punta della Rai. Se non fosse che è arrivato da poco, ma sicuramente il passo sarà breve. Almeno, questo è ciò che suggeriscono gli ascolti di Affari Tuoi, sempre alti e per nulla scalfiti dal cambio con Amadeus, altro grande professionista dello spettacolo, ora approdato su Nove.

Stefano De Martino, nato a Torre del Greco, nasce come ballerino, muovendo i primi passi, influenzato dal padre, all’età di 10 anni. La sua adolescenza la dedica alle lezioni e ai lavori più disparati facendo sia il cameriere, che il barista e il fruttivendolo. La passione per la danza lo porta nel 2007 a vincere una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center e due anni più tardi partecipa ad Amici.

Il talent show di Maria De Filippi è la vera svolta della sua vita, che gli permetterà di vincere un contratto con il Complexions Contemporary che lo porterà in giro per il mondo, ma che gli mostra anche il mondo magico della televisione, le sue dinamiche, la sua struttura interna.

La divisa di Stefano De Martino: eleganza senza appesantire

Stefano De Martino ad un certo punto della sua vita ha capito che ama stare sul palcoscenico, ma non come ballerino, bensì come conduttore televisivo. E lo sta dimostrando alla grande, soprattutto in questo periodo da quando ha preso in mano il game show più seguito dell’access prime del primo canale.

Il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso da questo giovane napoletano, con la battuta sempre pronta, il sorriso e la voglia di divertire. Mica per niente come lui stesso ha dichiarato, ama ispirarsi al grande Renzo Arbore, pur ammettendo umilmente, che non è per niente facile essere come lui, perchè lui è unico.

Una delle novità che ha portato Stefano De Martino, oltre che nella sostanza, la ritroviamo nella forma. E per forma intendiamo lo stile, il look. Un look, che avranno notato in molti, è ormai una vera e propria divisa, perchè non cambia mai. De Martino ha voluto subito mettere in chiaro di essere rappresentato in uno modo ben preciso e così è stato fatto.

Per questo motivo ha optato per completi maschili eleganti e classici, che lui, tassativamente in trasmissione porta senza giacca. Il suo outfit infatti, è composto da pantaloni e camicia bianca slim fit che mette in risalto il suo fisico muscoloso, grazie al modo con cui la indossa: con le maniche arrotolate. Non manca la cravatta che ovviamente offre un tocco elegante ma senza appesantire. Insomma, un’immagine che è ormai il suo marchio di fabbrica e che rende l’ex ballerino ancora più affascinante. E infatti il pubblico lo adora.