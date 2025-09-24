Affari Tuoi curiosità: dove si trova lo studio

Sebbene negli ultimi tempi stia perdendo la gara per gli ascolti con la concorrenza Mediaset, Affari Tuoi resta comunque un programma seguitissimo, che ottiene ogni sera importanti risultati. Game show di punta dell’access prime time di Rai 1, ha uno studio molto particolare, con una serie di chicche riconoscibili, che sono proprio i segni distintivi del format.

Ma dove si trova lo studio della famosa trasmissione di Rai 1? Parliamo di un programma che ha fatto la storia della Rai, che ha visto diversi conduttori al comando – da Paolo Bonolis, passando per Flavio Insinna, Carlo Conti, fino ad Amadeus che ha riportato il format agli albori dopo sei anni di stop – e logicamente nel corso del tempo lo studio è cambiato, diventando sempre più moderno e innovativo.

Curiosità sullo studio di Affari Tuoi

Affari Tuoi va in onda da vent’anni e lo show nel corso del tempo è stato ospitato da ben cinque studi diversi. Il primo è stato il Teatro 4 degli Studios a Roma, poi si è spostato nello Studio 5 del CPTV Nomentano Dear, a Roma, Poi dal 2012 lo studio si è spostato e Affari Tuoi ha iniziato a essere registrato al Teatro delle Vittorie di Roma, un teatro di posa della Capitale di proprietà della Rai, che dal 1961 è diventato esclusivamente uno studio televisivo.

Quando c’era Amadeus alla conduzione, Affari Tuoi è stato registrato a Milano nello Studio 2000 del Centro di Produzione Televisiva Rai in via Mecenate. Poi è arrivato Stefano De Martino e l’azienda di viale Mazzini ha deciso di trasferire nuovamente le registrazioni del programma a Roma. E’ noto, infatti, come l’ex ballerino di Amici trascorra molto tempo nella Capitale proprio per le registrazioni del game show. Nonostante viva a Milano, la maggior parte della settimana si trova a Roma, tempo fa fu lui stesso a raccontare che per poter trascorrere più tempo con il figlio Santiago, che vive a Milano con la madre Belen Rodriguez, registra anche più puntate in un giorno, così da poter tornare poi in Lombardia e avere più giorni a disposizione per stare con il ragazzo.

Lo studio di Affari Tuoi negli anni è cambiato, sarebbe inimmaginabile che rimanesse lo stesso di vent’anni fa, quel che è rimasto sono senza ombra di dubbio i pacchi e il famoso telefono rosso, che è un modello tradizionale, sul quale arrivano le tante attese telefonate del dottore, sempre pronto a mettere in crisi i concorrenti con offerte allettanti.

Prima dell’inizio dell’attuale edizione di Affari Tuoi, è andato in onda uno spot promozionale in cui c’era Stefano De Martino con il cagnolino Gennarino nello studio, adibito però a cantiere, a dimostrazione che ogni anno cambia qualcosa, si perfeziona e diventa sempre più bello. I colori rosso, blu e azzurro restano sempre i toni di questo game show.