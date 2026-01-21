Affari tuoi, cos’è successo e quanto hanno vinto stasera 21 gennaio 2026

Alessia della Sicilia, infermiera in rianimazione pediatrica, insieme alla sorella Pamela, sfida il dottore di Affari tuoi nel corso della puntata di stasera 21 gennaio 2026. Il destino assegna ad Alessia il pacco numero 17 con cui l’infermiera siciliana comincia la partita. Nel corso della serata, però, decide di accettare due volte la proposta di cambiare dando una svolta inaspettata alla partita.

Nel corso della puntata non mancano le lacrime quando Alessia e Pamela parlano del padre a cui sono fortemente legate prendendo, così, il pacco della sua data di nascita sperando di portare a casa una cifra importante.

La partita di Alessia ad Affari tuoi

I primi sei pacchi chiamati da Alessia portano via 10mila, 200mila euro, 50 euro, il pacco ballerina con Martina Miliddi, ex allieva di Amici che torna a far ballare lo studio, 1 euro e 20 euro. Il dottore apre la sua partita con il cambio che Alessia rifiuta andando ad aprire, poi, i pacchi che contengono Gennarino, 300 mila e 30 mila. Arriva la prima offerta che ammonta a 18 mila la Alessia rifiuta. Con i successivi 3 tiri, la concorrente saluta anche 10 euro, 75mila euro e lo zero difendendo, però, i pacchi più alti anche sul tabellone ovvero 50mila e 100mila euro.

Per i successivi tre tiri, il dottore offre il cambio che Alessia accetta lasciando il 17 per il pacco numero 5. Senza aspettare, decide di aprire subito il pacco che aveva inizialmente pescato scoprendo di aver avuto tra le mani solo 100 euro. Un cambio che potrebbe rivelarsi vincente per Alessia che, prima di ascoltare la nuova offerta del dottore, apre i pacchi che contengono il pacco nero che questa sera valeva 50 euro e 100mila euro.

L’offerta precipita a 10mila euro che viene rifiutata senza pensarci. Alessia riesce a trovare, poi, il pacco da 500 euro 15mila euro. Il dottore propone ancora una volta il cambio e dopo aver spiegato di aver preso il pacco numero 5 perché è il giorno della data di nascita del padre, Alessia decide di cambiare lasciando proprio il 5 per il 6. D’accordo con la sorella, l’infermiera sceglie di aprire subito il pacco numero 5 scoprendo di aver rinunciato a 20mila euro.

Alessia arriva così in finale con un pacco blu da una parte e il pacco da 50mila euro dall’altra. Il dottore spiazza offrendo 20mila euro che Alessia accetta scoprendo che, se non lo avesse fatto, sarebbe tornata a casa con un pacco blu. Un finale che strappa così un sorriso alle due sorelle siciliane.