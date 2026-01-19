Affari Tuoi, cosa succederà a febbraio: colpo di scena per Stefano De Martino

Lo scorso 6 gennaio Affari Tuoi ha fatto furore con la puntata speciale dedicato alla Lotteria Italia. La formula “ibrida” che mescolava game show e elementi di varietà ha conquistato il pubblico. Un successo certificato dai dati: 35,9% di share e 5 milioni e 810 mila spettatori incollati al piccolo schermo. Dato rimarchevole prontamente sottolineato da un comunicato Rai.

Il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, non si è limitato a sottolineare i risultati ottenuti dal gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, affiancato per l’occasione dalla già rodata squadra di Stasera tutto è possibile (a partire da Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina).

Di Liberatore ha anche promesso che l’esperimento di Affari Tuoi nella prima serata di Rai 1 – fuori dall’abituale collocazione in access prime time – con una puntata speciale sarebbe stato replicato. Ecco cosa succederà a febbraio al game show dei pacchi.

Affari Tuoi, colpo di scena a febbraio per il programma condotto da Stefano De Martino

Il comunicato Rai a firma di William Di Liberatore dopo il successo di Affari Tuoi – Lotteria Italia, spin-off del programma quotidiano andato in onda nella prima serata dell’Epifania, faceva riferimento al «proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate». È quanto accadrà già il prossimo mese.

Per venerdì 13 febbraio è previsto infatti il secondo appuntamento del 2026 per uno speciale di Affari Tuoi. La Befana aveva portato bene al game show condotto da Stefano De Martino, protagonista di un exploit che lo ha visto sfiorare il 36% e avvicinarsi ai 6 milioni di spettatori nella prima serata di Rai 1. Il gioco dei pacchi si prepara dunque a tornare in prime time.

Il nuovo speciale del programma destinato ad andare in onda nella fascia serale della rete ammiraglia si chiamerà Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. La puntata speciale, come si può intuire, sarà dedicata alle coppie in procinto di sposarsi. Come accadde con l’edizione di Affari Tuoi – Viva gli sposi! condotta tra 2020 e 2021 da Carlo Conti.

Le vere protagoniste del gioco, infatti, saranno coppie di fidanzati prossime al grande passo. Il game show si propone di garantire ai futuri sposi un aiuto importante sul piano economico in vista del prossimo step del loro progetto di vita. Le coppie in gara si contenderanno un montepremi massimo di 300.000 euro.

Come sempre, croce e delizia di Affari Tuoi, anche nello speciale del 13 febbraio, saranno gli onnipresenti pacchi. I 20 pacchi presenti in studio conterranno i premi che i due sposini da inizio programma cominceranno a scoprire uno alla volta. Il tutto sempre sotto lo sguardo vigile del «Dottore», pronto a intervenire con proposte economiche o scambi di pacchi.

Ad affiancare Stefano De Martino ci sarà Herbert Ballerina. Confermata la presenza del comico molisano in occasione dello speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Rimane da capire se alla storica spalla comica del conduttore partenopeo si uniranno altri personaggi noti del mondo dello spettacolo.