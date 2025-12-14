Affari tuoi, cosa ha vinto Cristiano dell’Umbria stasera 14 dicembre 2025

Nuova puntata di Affari tuoi e nuova partita. Protagonista di oggi, domenica 14 dicembre, per l’Umbria, da Foligno, è Cristiano che lavora in un negozio di grandi elettrodomestici. Ad accompagnalo c’è la compagna, Alessandra, con cui fa coppia fissa da otto anni e con la quale ha una bambina di 3 anni, Luna.

Partita davvero difficile quella di Cristiano che, sin dai primi sei pacchi, si ritrova a rinunciare a cifre importanti giocandosi il tutto per tutto con l’apertura dei pacchi successivi. Il finale, però, è tutto da scrivere regalando una giostra di emozioni a Cristiano e alla compagna Alessandra.

Affari tuoi: cos’è successo il 14 dicembre 2025

Come sempre, la partita comincia con l’apertura di sei pacchi in cui trova 10mila euro, Gennarino portando così a casa 6mila euro; 75mila euro nella prima tripletta. La seconda tripletta si apre con il pacco nero che contiene 300mila euro e continua con 20 euro e 200mila euro. Rappresentante dell’Umbria da 24 puntate, Cristiano riceve come prima offerta un assegno da 24mila euro che però riceve.

La partita continua con l’apertura dei pacchi da 5, 1 e 100 euro. Il dottore, stavolta, non offre alcun assegno ma un cambio: Cristiano ci pensa e alla fine decide di accettare lasciando il pacco numero 1 per prendere il 10. Cristiano apre proprio il suo ex pacco trovando 200 euro. La partita, poi, continua con lo spacchettamento del pacco da 30mila e 100mila euro. Per un tiro, il dottore offre 24mila euro ma anche stavolta il rappresentante dell’Umbria rifiuta.

Cristiano sceglie di aprire il pacco del Piemonte che contiene 15mila euro ricevendo, dal dottore, la proposta di cambiare ancora il pacco. Stavolta, però, il concorrente non accetta tenendo il pacco numero 10 e andando ad aprire il pacco numero 5 delle Marche che contiene lo zero portando così allegria e musica in tutto lo studio. Il dottore, stavolta, non offre il cambio ma un assegno da 30mila euro. Pur riconoscendo il valore dei soldi, Cristiano decide di rifiutare ancora per provare a portare a casa una cifra più grossa.

La fortuna sembra essere nuovamente dalla parte di Cristiano che decide di aprire il pacco numero 17 della Toscana trovando 10 euro. Prima di proseguire, il dottore chiama ancora chiedendo al concorrente di giocarsi l’offerta o il cambio con le carte. Cristiano pesca la carte dell’offerta che sale fino a 35mila euro ma la cifra non è ancora sufficiente per essere accettata. Scelta coraggiosa che viene premiata con l’apertura del pacco da 500 euro.

Dopo un’offerta da 40mila euro rifiutata e l’apertura del pacco da 50mila, il dottore spiazza tutti con un’offerta da 50mila euro. Difficile rifiutare per Cristiano che, dopo essersi consultato con la compagna, decide di rifiutare. Prima di arrivare allo step finale, Cristiano sceglie di aprire come ultimo pacco il 16 dell’Emilia Romagna che risulta pesantissimo perché contiene 300mila euro. Con 50 euro da una parte e i 20mila euro dall’altra, il dottore offre il cambio che Cristiano rifiuta tornando così a casa con 20mila euro.