Affari Tuoi, come si partecipa: la procedura

Stefano De Martino ha conquistato il pubblico italiano con il suo Affari Tuoi, in onda ogni giorni nella fascia pre-serale su Rai 1. Il programma ha intanto riaperto i casting per cercare i nuovi “pacchisti” pronti a rappresentare la propria Regione. Le selezioni avvengono online mediante il portale ufficiale giocherai.it, dov’è possibile compilare il modulo di candidatura e allegare un breve video di presentazione. L’obiettivo della produzione, che viene affidata a EndemolShine Italy, è appunto quello di trovare dei volti freschi e genuini che possano raccontare storie vere. Una sfida che è diventata quest’anno ancora più importante, dato che il “dirimpettaio” di De Martino è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, il game show in onda nella stessa ora su Canale 5.

Le candidature per i pacchisti

Per candidarsi come pacchista al programma Affari Tuoi, occorre visitare il sito giocherai.it e presentare la propria domanda. La redazione ha infatti aperto i provini per dieci Regioni italiane che al momento sono ancora “scoperte”: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Al momento, ci sono poche adesioni soprattutto per quest’ultima e lo stesso Stefano De Martino ha più volte invitato i suoi abitanti a farsi avanti. Lo ha fatto con un appello scherzoso fatto con il comico Herbert Ballerina, che ormai lo affianca ad ogni puntata. Loro due hanno ricordato ai telespettatori che partecipare è semplice e che Affari Tuoi è soprattutto un gioco che celebra le persone.

In questa edizione il game show sta tra l’altro puntando su volti carismatici, divertenti e autentici, che siano in grado di rappresentare la propria Regione e di mantenere accesa l’energia del pre-serale di Rai 1.

L’invio della candidatura

Le domande sono raccolte solamente online, sul portale giocherai.it, dove occorre selezionare la sezione dedicata ai “giochi in studio” e scegliere Affari Tuoi. Quando viene completato il modulo con i propri dati anagrafici, si deve allegare un breve video di presentazione, in cui si deve mostrare la propria personalità, raccontare chi si è, cosa si fa nella vita e perché si vorrebbe partecipare al programma. Questo video dà la possibilità alla società di produzione EndemolShine Italy di capire se il candidato ha la personalità giusta per entrare nel cast di Affari Tuoi.

La selezione avviene in due fasi: la prima prevede un’intervista telefonica con il team di casting, e qui si raccolgono le informazioni di base come la Regione di nascita o di residenza; nella seconda avviene invece un provino videoregistrato online. Dopodiché si può essere scelti per rappresentare la propria Regione nel programma. Le candidatura vengono tra l’altro esaminate in ordine cronologico: prima si invia la domanda, maggiori sono le possibilità di essere contattati.