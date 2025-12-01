Affari Tuoi, arrivano le scuse di Stefano De Martino

Altro colpo di scena nello studio di Affari Tuoi, nella puntata di domenica 30 novembre. La protagonista della gara, in onda su Rai 1, è Sofia, maestra di una scuola primaria di Mazzara del Vallo (provincia di Trapani). Ad accompagnarla in questa avventura c’è invece la mamma Nuccia, che si occupa nella vita di contabilità.

Com’è finita la gara di Affari Tuoi

Sofia ha iniziato la partita con il pacco numero 2 e, dopo una serie di tre pacchi blu che hanno eliminato 500, 100 e 10.000 euro, sembra esserci una svolta molto positiva alla gara. Purtroppo sono però arrivati due tiri in sequenza che hanno spacchettato 75.000 e 200.000 euro, il secondo premio più alto in palio. La concorrente ha quindi accettato la proposta di cambio del Dottore e ha lasciato il pacco 2 per continuare con il numero 13. Poco tempo dopo ha scoperto di aver fatto bene, dato che ha lasciato andare il pacco contenente soli 5 euro.

Dopodiché è però arrivato un vero colpo basso: il pacco 16 nasconde infatti i 300.000 euro, premio più alto in palio. Il Dottore ha proposto 10.000 euro, cifra che è stata subito rifiutata da Sofia, che ha invece proseguito con i 5 tiri rimasti. Dopo l’eliminazione dei 50.000, sono rimasti in gioco 20.000 e soprattutto 100.000. Sono quindi arrivate quattro chiamate fortunate in fila: il pacco nero ha nascosto infatti 50 euro, 1 euro, Gennarino e zero euro.

Le scuse pubbliche di Stefano De Martino

A questo punto del gioco, mamma Nuccia ha raccontato un aneddoto. “Stefano io ti ho sognato e nel sogno mi davi un pacco, quindi ora dobbiamo fidarci di te“. Il conduttore ha quindi portato alle due concorrenti il pacco numero 18, dopo che entrambe hanno accettato la proposta di cambio. “Vediamo se con questo cambio il Dottore ci ha voluto aiutare“, ha detto il conduttore napoletano. Dopodiché è arrivata un’altra offerta da 15.000 euro ma l’assegno è stato subito tritato dalle due donne. Qualche tempo dopo hanno detto addio anche al premio da 20.000 euro ed è rimasta solo la speranza di trovare 100.000 euro, rimasti tra i pacchi rossi. Purtroppo anche l’ultimo premio viene spacchettato, lasciando la tristezza nelle due concorrenti e nel pubblico.

“Mi spiace di quello che ho fatto“, si è scusato De Martino. Alla fine le due hanno scelto la Sicilia e proprio lì si è nascosto il ricco premio. Mamma e figlia sono tornate a casa con 100.000 euro.