Affari tuoi, annuncio in diretta di Stefano De Martino: “Ci sarà anche lui”. Poi la partita: quanto hanno vinto stasera 2 gennaio 2026

In un clima di festa, Affari tuoi torna in onda oggi, venerdì 2 gennaio 2026, con una nuova puntata e un nuovo concorrente. Dalla Campania, arriva Orazio, artista di strada che sfida il dottore con il pacco numero 4. Accompagnata dalla sua dolce metà, Gabriella, anche lei artista di strada, Orazio è papà di due figli.

Prima di dare il via alla partita di Orazio, Stefano De Martino ricorda l’appuntamento speciale con Affari tuoi di martedì 6 gennaio. “Vi ricordo che martedì, in diretta, ci sarà una partita più lunga con musica e tanti ospiti tra cui molti amici” – dice il conduttore napoletano. “Ci sarà un amico come Francesco Paolantoni, Raoul Bova e Nino Frassica”, aggiunge ancora Stefano che dividere lo studio con Bova dopo i rmors su un presunto flirt con Rocio Munoz Morales che sono stati smentiti.

Affari tuoi: tutto quello che è successo nella puntata del 2 gennaio 2026

La partita di Orazio comincia benissimo grazie alla moglie Gabriella che apre i primi pacchi trovando subito 20 euro, 5 euro e 10 euro. Un inizio formidabile quello del concorrente della Campania che punta anche a trovare Gennarino per portare subito a casa i primi 2mila euro del jackpot ma il quarto pacco diventa pesante portando via i 100mila euro.

La partita, poi, torna a sorridere con l’apertura del pacco da 1 euro e da 10mila euro. Il dottore comincia la sua partita offrendo 30mila euro, assegno che viene immediatamente tritato portando la coppia della Campania ad aprire altri tre pacchi che contengono 20mila euro, 500 euro e 100 euro. Nessuna offerta, però, da parte del dottore che propone il cambio che Orazio accetta lasciando il quattro e prendendo il 18.

Orazio apre subito il suo ex pacco scoprendo di aver pescato, inizialmente, 30mila euro. Il pacco nero che contiene lo zero è quello che apre subito dopo per poi chiudere la tripletta con l’apertura del pacco che contiene 50mila euro. Per due tiri, il dottore offre 35mila euro che Orazio rifiuta.

Con i successivi tiri, vanno via i 50 euro e i 15mila euro portando il dottore ad alzando l’offerta da 35mila a 45mila euro. Cifra importante ma Orazio, dovendo aprire un solo tiro, decide di rifiutare aprendo, poi, il pacco 0. La partita si infiamma anche con l’apertura del pacco con Gennarino e l‘offerta da 65mila euro ma Orazio non si ferma e porta avanti la partita togliendo l’ultimo pacco blu da 200 euro e concludendo la partita con 75mila, 200mila e 300mila euro.

Il dottore offre una cifra a cui è difficile rinunciare ovvero 110mila euro ma Orazio, pur ringraziandolo, decide di tritare l’assegno e sfidare il destino. Dopo l’apertura del pacco da 200mila euro, Orazio resta con 75mila euro da una parte e 300mila dall’altra portando il dottore ad offrire 120mila euro. Un’offerta che Orazio, d’accordo con la moglie, decide di rifiutare tornando a casa con 75mila euro.