Affari Tuoi, Angela dice no al Dottore: il finale inaspettato

La concorrente in rappresentanza della Puglia ha tentato la fortuna con una nuova gara, che è finita in modo del tutto inaspettato.

Stanno continuando le puntate di Affari Tuoi, il noto game show condotto da Stefano De Martino. Un prodotto televisivo – quello capitanato dallo showman napoletano – che ha già una storia alle sue spalle e che ha riscontrato ora un incredibile successo quando è arrivato al timone l’ex allievo di Amici. Puntata dopo puntata, diversi concorrenti sfidano la sorte indovinando i pacchi, con il sogno di riuscire ad indovinare il pacco vincitore e a portarsi a casa una grossa cifra.

L’episodio andato in onda il 15 aprile 2025 ha avuto come protagonista Angela, originaria di Barletta e arrivata in studio in rappresentanza della Puglia. La giovane donna fa di professione l’infermiera da 9 anni ed è mamma di una bambina di nome Giulia, che ha oggi un anno e mezzo. In arrivo c’è anche una nuova arrivata, che potrebbe chiamarsi Giada oppure Carla, anche se la decisione finale spetterà alla sorellina.

Com’è andata la gara del 15 aprile 2025 di Affari Tuoi

La partita di Angela – che è stata accompagnata dal marito – è iniziata con il pacco numero 4 del Piemonte, in cui ci sono 200 euro. Nel pacco numero 19 dell’Umbria sono invece stati trovati 500 euro, e nel numero 6 della Toscana ha trovato zero euro. Nel corso della gara, la concorrente ha alla fine continuato con la scelta dei pacchi, finendo per optare per tutti i pacchi blu. Angela ha rinunciato all’offerta del Dottore pari a 59.000 euro ed è andata avanti per la sua strada, convinta di come la fortuna stia dalla sua parte.

Verso la fine della partita, sono rimasti i pacchi contenenti 20.000, 30.000 e 200.000 euro. Il Dottore ha a quel punto proposto la cifra di 50.000, lasciando nel caos i due concorrenti, che si sono detti subito indecisi sul da farsi. “Faccio questa esperienza per le mie figlie” – ha detto lei – “200.000 euro ti cambiano la vita, 50.000 sono un bell’aiuto. Non me la sento di gettarli all’aria, e quindi li accetto“.

La cifra portata a casa ad Affari Tuoi

I due concorrenti si sono quindi portati a casa 50.000 euro, e ha poi voluto aprire il pacco n. 20 in cui c’erano 20.000 euro. Nel pacco n.8 sono invece stati trovati 300.000 euro, e nel loro pacco 1 30.000 euro.