Affari Tuoi, Alessia beffa il Dottore. La vittoria commovente, cosa farà con la cifra vinta

Si inizia presentando la new entry della Val d’Aosta. Si tratta del simpatico Mattia che svolge il mestiere di carpentiere. Stasera, come accennato, gioca Alessia direttamente della Val di Sole. Insegna Inglese e ha voluto in primis salutare i suoi alunni. Possiede tantissime passioni tra cui viaggiare, cantare, ballare e fare sport come camminate ed escursioni, nonché arrampicate, in montagna. Ha deciso di giocare con mamma Lucia, collaboratrice familiare e volontaria della Croce Rossa. La donna è diventata da poco nonna del piccolo Mattia. La concorrente ne è la zia. Il pacco da lei pescato alla ruota è il numero 4. Dopo aver fatto questa scoperta entra in scena Thanat con la specialità della serata che altro non è che la carne salada.

Il primo tiro è rivolto alla Sicilia con il 10 che contiene la bellezza di 200.ooo euro. Dopo la prima doccia fredda della serata ci si sposta in Basilicata con il 5. Si spacchetta ed ecco che scivolano via dalle dita 30.000 euro. La madre punta il Friuli Venezia Giulia con il pacco 13 che contiene solo 200 euro. Si opta adesso per il 18, legato a questo giro al Piemonte. Sfumano 75.000 euro.

Ad Alessia ispira il 17, anche se è un numero che non le ha mai portato fortuna, che stavolta è connesso alla Puglia. Prima di aprire il pacco in oggetto suona il celebre telefono rosso. Il Dottore scherza sul fatto che alcuni collaboratori sono andati a scavare nell’alcova del Presidente, il giovane che con questo nomignolo gioca da tempo per codesta Regione. Poco dopo Stefano mostra le sue pantofole, tra gli applausi e i sorrisi del pubblico presente in studio e dei vari pacchisti.

Si scopre poi che le pantofole abbiano portato bene visto che nel pacco in questione si celava 1 euro. Ora è il momento della Calabria con il 2 ove si celava il simpaticissimo Gennarino che non vedeva l’ora di correre felice dal conduttore campano per giocare e per la solita dose di coccole. Ritorna lo Squalo. Stavolta deve fare la prima offerta, come richiesta dalla giocatrice. L’assegno è di 30.000 euro che viene prontamente tritato. Il prossimo tiro è rivolto al pacco 16, del Veneto. Niente paura perché vi erano 500 euro. Ci si sposta in Abruzzo con il 15. Lo showman campano sbircia il contenuto del pacco e suonano in men che non si dica le campane a morto, ma è soltanto una burla. Difatti lì si era nascosta la squisita carne salada, la specialità regionale della serata.

Si chiama adesso la Sardegna con il 6. E qui si festeggia visto che vi erano 10 euro. Risuona il telefono e viene proposto il primo cambio che inizialmente viene preso in considerazione sebbene pure tre tiri siano molto allettanti. Alla fine la proposta viene rifiutata e si vuole spacchettare il pacco 14, del Molise. Piccolo sussulto perché evaporano 50.000 euro. Si gioca velocemente e si va verso l’Emilia Romagna con l’1 dove si celavano 50 euro. Con il terzo tiro si va a fare visita alla Campania con il 3. Una scelta fortunata visto che vi erano 30 euro.

E’ il momento dello Squalo che fa un’offerta economica di 35.000 euro che fanno gola ma sono ancora tantissimi i pacchi rossi, incluso quello dei tanto agognati 300.000 euro. Inoltre l’energia è positiva. Dunque, niente da fare e si prosegue con un solo tiro. La Regione scelta sono le Marche con il 9 ove c’erano 15.000 euro.

Per non fare un tiro adesso viene messo su un metaforico vassoio d’argento un altro cambio che viene accettato. Alessia lascia il 4 e lo cambia per l’8, della Lombardia. Si apre subito il 4, vinti dalla curiosità, e si scopre che conteneva 20.000 euro. Ennesima telefonata e adesso è la concorrente che chiede un’offerta. Per un tiro lo Squalo ripropone la cifra di 35.000 euro ma Alessia, sperando di non pentirsene poi, la rifiuta.

Alessia accetta 45mila euro, De Martino è felicissimo, nel suo pacco solo 5 euro

La partita ora si fa delicata, come sottolinea Stefano. Si va in Val D’Aosta, con il 20 ed ecco che si scova lo 0. Scatta immediato il momento del balletto con il Presidente al centro per fare gli onori di casa. E’ infatti lui a guidare le coreografie stasera. Il Dottore non perde tempo e propone ancora alla giocatrice di scegliere tra un cambio e un’offerta. Lei predilige la seconda. Un tiro ora come ora vale la bellezza di 40.000 euro. Lei rifiuta, dimostrando molto coraggio, e va avanti. Tocca alla mamma scegliere il pacco. Opta per il 7, relativo alla Toscana, e la sorpresa è molto amara. Difatti sfumano ben 100.000 euro.

Il telefono squilla, implacabile. Ultimo tiro e lo si gioca a carte, da una parte l’offerta e dell’altra il cambio. Alessia pesca con le sue mani la prossima proposta del Dottore. E’ un cambio. Niente da fare visto che scatta un secco rifiuto. Ci si sposta in Umbria con il pacco numero 12. Si spacchetta e si scopre che racchiudeva 5.000 euro.

Rimangono due pacchi rossi e uno blu. Un tiro ora come ora vale, assegno alla mano, 45.000 euro. E la giocatrice lo accetta. Per giocare e basta si chiama il pacco 19 del Lazio che conteneva 10.000 euro. Il Dottore si fa risentire per ricordare che l’unica volta che una concorrente ha vinto 300.ooo euro aveva anche lei il pacco 8. Stasera però conteneva solo 5 euro.