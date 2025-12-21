Affari Tuoi a “luci rosse”, Stefano De Martino si lascia andare: la domanda mette in imbarazzo tutti

Il conduttore si è fatto scappare un’esternazione un po’ fuori dalle righe che ha spiazzato tutti, cosa ha detto

Le puntate di Affari Tuoi diventano sempre più divertenti ed emozionanti, mentre il gameshow di Rai 1 continua a sfidarsi con La Ruota della Fortuna, con ascolti che quasi si eguagliano o differiscono di poco in ogni appuntamento, De Martino prosegue per la sua strada, con il suo stile e l’ironia che lo contraddistinguono.

Un’ironia che è senza ombra di dubbio molto apprezzata dal pubblico. Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti lo show man si è lasciato andare a una battuta un po’ a luci rosse che ha creato un certo imbarazzo in studio.

La battuta di Stefano De Martino fa arrossire la concorrente

Stefano De Martino ha trovato un suo preciso stile nella conduzione di Affari Tuoi, che si discosta da quello di Amadeus e da quello di chiunque lo abbia preceduto. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 18 dicembre, la protagonista è stata Bluette, originaria di Moro d’Alba nelle Marche.

Ad accompagnarla c’era il padre e lo show man ha aperto la puntata augurandole un bel in bocca al lupo. Poi ha voluto spiegare perché Herbert Ballerina fosse assente, spiegando che è influenzato, parole a cui ha fatto da sottofondo il suono delle campane da morto. Poi il conduttore ha rassicurato il pubblico, dicendo che il su amico sarebbe tornato a breve.

Ma a far sorridere più di ogni altra cosa nel corso dell’ultimo appuntamento è stato il momento in cui è arrivato Gennarino, che si è buttato verso la concorrente, leccandole il volto e le labbra. A questo punto De Martino, rivolgendosi alla mascotte del programma, ha detto: “Ma te la sei limonata, mascalzone“, parole che hanno scatenato le risate di tutti i presenti e un leggero imbarazzo della protagonista.

Un momento esilarante che ha caratterizzato questa puntata, la protagonista Bluette ha però lasciato il programma con un certo rammarico, poiché alla fine ha deciso di accettare la proposta del dottore di 100mila euro, senza rischiare di aprire il suo pacco. Quando, però, l’ha fatto, ha scoperto che proprio lì c’erano i 300mila euro a cui aveva ambito per tutta la puntata. Una scoperta che ha deluso anche De Martino che da sempre entra in grande empatia con i concorrenti, augurandosi la loro vittoria quasi come se fosse la sua.

Un’empatia che sembra essere quel tratto distintivo che Stefano De Martino ha dato ad Affari Tuoi, ad ogni vittoria ha gioito con una tale enfasi che ha sorpreso il pubblico a casa. Del resto il conduttore è una persona molto alla mano e il suo stile di conduzione è proprio quello di “mischiarsi” ai concorrenti, diventando “uno di loro” e riuscendo così a creare una speciale sintonia, che regala poi momenti esilaranti e divertenti, in cui scappa anche la battuta a “luce rosse”.