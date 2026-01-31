Affari tuoi 31 gennaio 2026: dall’incidente di Stefano De Martino alla partita di Johara, ecco quanto ha vinto

La concorrente della puntata di Affari tuoi del 31 gennaio 2026 arriva direttamente dalla Valle d’Aosta. A sfidare il dottore è Johara che, nella vita, lavora come parrucchiera insieme alla mamma. Ad accompagnarla c’è il compagno Emanuele. Il pacco assegnato da destino a Johara è il numero 6.

Prima di cominciare a giocare, Stefano De Martino lascia la parola a Herbert Ballerina che presenta la sua invenzione della serata: un cadibraccia che, nella dimostrazione, finisce sul piede di Stefano De Martino che non nasconde il dolore. Spazio, poi, al gioco.

La partita di Johara ad Affari tuoi

La partita di Johara non comincia nel migliore dei modi. Con i primi sei pacchi, infatti, vanno via i 300mila, 50mila euro, 20 euro, 100 euro, 100mila euro e il pacco ballerina. Il dottore comincia la propria partita offrendo 25mila euro ma, nonostante la perdita di importanti pacchi rossi, la concorrente decide di rifiutare.

Con i prossimi tiri, la concorrente elimina dal tabellone il cadibraccia di Herbert, 75mila e 200mila euro. Per i prossimi sei tiri, il dottore offre 6mila euro. Senza pensarci, il compagno di Johara trita l’assegno. “Proviamo a trovare i pacchi blu“, commenta Stefano De Martino. Dopo aver eliminato 3 pacchi blu e 3 pacchi rossi, Johara riceve tra le mani un assegno da 10mila euro decidendo di rifiutare puntando tutto sui 30mila euro e il pacco nero ma il pacco successivo porta via anche l’ultimo pacco rosso.

Con il pacco nero ancora in gioco e due pacchi blu, Johara ha la possibilità di cambiare avendo un unico obiettivo: quello di pescare il pacco nero qualora non fosse già tra le sue mani. “Mi piacciono le sfide quindi rifiuto il cambio“, dice Johara decidendo di aprire, come ultimo pacco prima della finale, il pacco numero 17 dell’Emilia Romagna che contiene 50 euro.

La finale prevede così il pacco blu da una parte e il pacco nero dall’altro. “Questo finale riserva grandi sorprese perché si presta a diverse soluzioni”, commenta De Martino ricordando che solo il notaio conosce il valore del pacco nero. Prima, però, c’è da capire chi ha il pacco nero: il dottore, però, offre 22mila euro.

Johara decide di rifiutare e giocare fino alla fine. Il pacco nero è proprio tra le sue mani: Johara, così, torna a casa con 30mila euro. Una partita che regala così un finale sorprendente dopo una partenza davvero horror.