Affari tuoi, 30 gennaio 2026: Giovanni gioca per la figlia, ecco quanto ha vinto stasera

Il militare Giovanni della Puglia ha sfidato il dottore di Affari tuoi nella partita di oggi, 30 gennaio 2026: ecco quanto ha vinto.

Giovanni, da Cisternino, borgo della provincia di Bergamo, in Puglia, rappresentante dell’Esercito Italiano, è il protagonista della puntata di Affari tuoi di oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Dopo aver sposato Cinzia che, oggi lo accompagna, Giovanni vive a Conversano con la moglie e la figlia Sofia di 14 anni.

Giovanni comincia la sua partita con il pacco numero 3 con cui, però, non arriva in finale accettando la possibilità di cambiarlo. Una partita che, pacco dopo pacco, porta Giovanni a giocarsi il tutto e per tutto con una finale che regala sorprese.

La partita di Giovanni: ecco quanto ha vinto ad Affari tuoi

La partenza di Giovanni non è delle migliori: con il primo pacco vanno subito via i 100mila euro ma si riprende trovando lo zero nel secondo pacco che porta in pista tutti i pacchisti. Il terzo pacco aperto è nuovamente rosso e vale 75mila euro. La partita, poi, continua con 10 euro, 300mila euro e il pacco ballerina. Il dottore propone subito il cambio e Giovanni senza pensarci lascia il pacco 3 per prendere il 7 della Lombardia scoprendo di aver inizialmente pescato Gennarino. La partita continua con il pacco nero che vale 5 euro e 15mila euro.

La prima offerta è di 20mila euro ma Giovanni, avendo come obiettivo i 200mila euro, rifiuta aprendo i pacchi da 50mila euro, 20mila euro e 1 euro. Il dottore offre nuovamente il cambio che il concorrente rifiuta aprendo l’unico pacco da 50 euro. Per un tiro, il dottore offre ancora 20mila euro ma l’assegno finisce nel tritacarte aprendo, poi, un pacco blu.

Il dottore non cambia la propria strategia e offre, per la terza volta nella serata, il cambio che Giovanni rifiuta ancora. Alla nuova telefonata del dottore, il concorrente arriva con due pacchi blu e tre rossi ma l’offerta non sale tantissimo fermandosi a 24mila euro. Una cifra che convince Giovanni ad andare avanti salutando, subito dopo, i 10mila euro. Il dottore propone ancora il cambio a Giovanni che, dopo averci pensato, decide di rifiutare e di continuare a giocare con il pacco numero 7.

Con il tiro successivo vanno via i 100 euro e il dottore offre 35mila euro e, dopo averci pensato, Giovanni decide di accettare avendo intenzione di destinare i soldi agli studi della figlia Sofia. Dopo l’apertura di tutti i pacchi restanti, Giovanni scopre di avere nel pacco solo 20 euro. Una scelta vincente, dunque, quella del concorrente pugliese.