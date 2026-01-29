La partita di Enrico dell’Emilia Romagna che ha sfidato il dottore nella puntata di Affari tuoi di oggi 29 gennaio 2026 insieme alla fidanzata Elena.

Affari tuoi 29 gennaio 2026: finale thriller per Enrico, ecco quanto ha vinto

Enrico, per l’Emilia Romagna, è il protagonista della puntata di Affari tuoi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Allevatore di vongole, è accompagnato dalla fidanzata Elena con cui vive una storia d’amore che dura da quattro anni. La coppia ha anche una figlia, Vittoria, di nove mesi. La partita di Enrico comincia con il pacco numero 14.

Pacco che poi cambia scegliendo il numero che voleva e che gli regala un finale thriller che lo va gioire a metà insieme alla compagna Elena che l’ha supportato in ogni scelta.

La partita di Enrico dell’Emilia Romagna ad Affari tuoi

La partita di Enrico comincia bene con l’apertura del pacco che contiene Gennarino il cui jackpot, questa sera, vale 1000 euro. Con i pacchi successivi, poi, manda via i 30mila euro, 200 euro, 10 euro, 300mila euro e 10 euro. Con sei blu, il pacco nero e 7 pacchi rossi tra cui quelli da 50mila, 75mila, 100mila e 200mila euro, il dottore apre la propria partita con un’offerta di 30mila euro per i successivi tre tiri. Un’offerta che Enrico decide di rifiutare mentre Elena trita l’assegno.

La partita continua con l’apertura dei pacchi che contengono 100mila, 20mila e 15mila euro. Il dottore sfida Enrico offrendogli il cambio con il concorrente che accetta lasciando il 14 per prendere il 17. La partita prosegue con il pacco nero che stasera valeva 30mila euro, 200mila euro e lo zero.

L’offerta del dottore, per quattro tiri, scende a 10mila euro: una cifra che non basta per realizzare i sogni di Enrico ed Elena che decidono, così, di andare avanti e rifiutare l’offerta. L’obiettivo di Enrico è riuscire a trovare quattro pacchi blu: parte bene trovando il pacco da 20 euro ma subito dopo saluta anche i 50mila euro. Prima della nuova telefonata del dottore, poi, dice addio a 100 euro e al pacco ballerina.

Il dottore offre ancora il cambio ma, stavolta, Enrico rifiuta e con l’unico pacco da aprire prima di sentire nuovamente il dottore, saluta il calendario anticrisi restando con un pacco blu e due pacchi rossi. Il dottore offre 17mila euro: un assegno che Enrico decide di tritare arrivando in finale con 50 euro da una parte e 75mila euro dall’altra.

L’ultima offerta ammonta a 26mila euro e, dopo una lunga riflessione, Enrico decide di accettare tornando a casa complessivamente con 27mila euro. Enrico, però, gioisce a metà perché scopre di aver scelto con le proprie mani il pacco che conteneva i 75mila euro che restano in studio permettendo, così, al dottore di portare a casa una vittoria contro il concorrente.