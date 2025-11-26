Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera 26 novembre

È la terza vincita più alta di questa stagione, la 18esima, di Affari Tuoi. Dopo i 300mila euro vinti da Francesca Atorino, impiegata calabrese, e da Angelo Russo, artigiano di Sassari, premiati a pochi giorni di distanza l’una dall’altro a ottobre, la trasmissione di Stefano De Martino festeggia ben 200mila euro di vincita che vanno a Ronny Regini, insegnante di nuoto empolese.

Ronny, l’istruttore di nuoto di Empoli

Una vittoria importantissima, tutta segnata da scelte di pancia, e in un certo qual modo non solo da una buona dose di fortuna, ma anche dalla ferma decisione del giocatore toscano di correre qualsiasi rischio pur di conquistare una cifra significativa.

Ronny arriva ad Affari Tuoi come rappresentante della Toscana, insegna nuoto ed è simpaticamente soprannominato Pavarotti dai suoi colleghi per la voce potente con cui richiama gli allievi in piscina. In studio lo accompagna il padre Riccardo, punto di riferimento affettivo e consigliere silenzioso lungo tutta la partita.

A casa, davanti alla tv, ci sono la moglie Simona e i figli Cosimo e Jacopo di 18 e 13 anni, che il concorrente cita più volte come motivazione per rischiare ma, allo stesso tempo, anche come motivo di timore…. “Perché se torno a casa a mani vuote mia moglie mi ammazza” si lascia sfuggire a un certo punto il ‘pacchista’.

La partita di Ronny

La partita si accende subito: nel primo giro Ronny perde il pacco da 300mila euro e alcuni rossi importanti, ma il Dottore gli offre un primo cambio che il concorrente accetta, lasciando il pacco 5 – che si rivelerà contenere solo 200 euro – per prendere il 3. Tra un pacco blu e un rosso pesante, le offerte salgono: 25mila, poi 20mila euro, cifre che per Ronny significano “almeno due anni di lavoro” e la possibilità concreta di azzerare una parte dei debiti e comprare una pergotenda per il proprio giardino, desiderata dalla moglie.

Lacrime, cambi e la richiesta inedita al Dottore

Quando sul tabellone restano ancora cifre importanti, il Dottore insiste ancora con 25mila euro. Ronny entra in crisi, scoppia a piangere e racconta che tutte le sue emozioni escono in quel modo: “Se rifiuto l’offerta, rischio di far male alla mia famiglia, ma lo faccio per provare a farla stare ancora meglio”. Stefano De Martino lo incoraggia, il pubblico lo sostiene e il concorrente decide ancora una volta di tritare l’assegno e rifiutare l’offerta.

Ma il colpo di scena arriva con il secondo cambio: il Dottore mette sul piatto la possibilità di abbandonare il pacco 3, legato ai sogni del padre, per il 13, numero che Ronny sente come un segno da quando è arrivato in trasmissione. Dopo un altro pacco blu e un’offerta da 35mila euro, il concorrente resta fedele all’istinto e rifiuta ancora, arrivando al momento clou con tre possibilità: 50mila euro, 200mila euro e il pacco nero.

Il finale con la maxi vincita

In un botta e risposta sempre più teso, il Dottore chiede a Ronny di fare lui una proposta: per “estingere il mutuo” e sistemare i conti di famiglia, il concorrente chiede 150mila eur, tondi tondi. La contro-offerta è molto meno generosa: 50mila euro. Ronny rifiuta tra il sarcasmo affettuoso di Herbert Ballerina e le raccomandazioni del padre, che non sembra molto d’accordo. Il pacco 3, quello che Ronny aveva cambiato in seconda istanza, rivela 50mila euro per lasciarlo in gioco solo con un pacco nero e i 200mila.

L’ultima offerta, 60mila euro, sembra incrinare le certezze di Ronny, che parla apertamente di scelta “egoista” se decidesse di continuare. Poi però torna alla promessa fatta a se stesso: credere fino in fondo alle proprie sensazioni. Rifiuta l’assegno che finisce nel tritacarte e sitiene il pacco 13 aspettando il verdetto.

Sono 200mila euro!

Dopo una richiesta inedita del Dottore – che chiede al notaio di rivelare il valore del pacco nero, che nasconde un rosso da 15mila euro – lo studio esplode quando al momento dell’apertura si scopre che nel pacco 13 ci sono i 200mila euro. Ronny crolla tra le lacrime, De Martino lo abbraccia urlando “E andiamo, Ronny!” e Affari Tuoi chiude la serata con una delle vincite più emozionanti in assoluto di questa stagione.