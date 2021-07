Affari a quattro ruote: il ritorno entro fine anno in tv?

Pare proprio che Affari a quattro ruote potrebbe tornare con una nuova stagione in esclusiva per la tv britannica. Ebbene sì, la notizia di Car Dealer Magazine, giornale online specializzato proprio nella compravendita di automobili più o meno sportive e di lusso, parrebbe certa: il noto docu-reality di origine inglese ma qui in Italia approdato sui canale DMAX e Real Time potrebbe tornare con nuove fiammanti stagioni tutte da esplorare.

A tornare certamente sul piccolo schermo, sempre secondo quanto riportato dal giornale britannico, Mike Brewer, che alla rivista avrebbe confermato di avere in cantiere una nuova stagione di Affari a quattro ruote in uscita entro fine anno. La diciassettesima edizione dello show, dunque, potrebbe riservarci non poche sorprese, con anche una nuova coppia inedita di Car Deelers, per l’appunto, che all fianco di Brewer potrebbe vedere il celebre volto britannico Marc Elvis Priestley, molto celebre in UK soprattutto per il suo impiego da meccanico in Formula 1. Altra novità per lo show arrivato in Italia sui canali DMAX e Real Time, il ritorno in UK.

Affari a quattro ruote per gli ultimi sei anni è stato prodotto e trasmesso esclusivamente negli States, il grande ritorno in Gran Bretagna potrebbe stravolgere le dinamiche del docu-reality dando spazio anche ad una compravendita inaspettata di nuove automobili che negli States difficilmente si trovano.

La coppia Brewer – Priestley promette non poche soprese, soprattutto perché il meccanino non è nuovo al mondo dello spettacolo internazionale. Priestley infatti è già comparso anche in veste da co-conduttore in numerosi show, è un animale da palcoscenico e le macchine sono la sua passione. Per questo, le competenze sul campo che mostrerà ad Affari a quattro ruote non possono che lasciarci sorpresi. Ciò che invece ci si continua a chiedere è se la nuova edizione del format saprà entusiasmare gli spettatori come fatto fino ad oggi per tutte e 17 le stagioni del programma.