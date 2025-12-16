Addio a Rachael Carpani: la TV perde un volto riconoscibile di NCIS

È morta a 45 anni Rachael Carpani, attrice nota al grande pubblico televisivo per il suo ruolo in NCIS: Los Angeles. Era malata da tempo

La notizia della morte di Rachael Carpani, che aveva solo 45 anni, era purtroppo attesa. L’attrice era malata e nella cortina di protezione della sua famiglia aveva già preso le distanze dal mondo della produzione che non riusciva più a seguire con la passione di sempre.

Chi era Rachael Carpani

Rachael era diventata un volto riconoscibile grazie al suo lavoro nella serialità. Pur non essendo una star da copertina aveva costruito una carriera solida, fatta di ruoli continuativi e presenze capaci di lasciare il segno all’interno di produzioni molto seguite dal pubblico.

Il suo nome era legato soprattutto a NCIS: Los Angeles, una delle serie crime più longeve e popolari della televisione americana. In un panorama dominato da cast corali, Carpani aveva saputo ritagliarsi uno spazio preciso, contribuendo alla credibilità narrativa dello show.

Un volto familiare per il pubblico

Come spesso accade nella serialità televisiva, il valore di un’attrice come Rachael Carpani non si misura solo nei ruoli principali, ma nella capacità di diventare familiare per lo spettatore. Il pubblico televisivo impara a riconoscere quei volti che tornano, episodio dopo episodio, e che danno continuità emotiva alle storie.

Carpani apparteneva a questa categoria di interpreti: quelli che a Hollywood chiamano ‘movie workers’ professionisti affidabili, capaci di adattarsi a generi e registri diversi, e di sostenere produzioni pensate per durare nel tempo. La sua presenza in NCIS: Los Angeles si era inserita in una tradizione di serialità americana costruita su equilibrio, ritmo e riconoscibilità.

Ruoli per il grande e il piccolo schermo

L’attrice era nota soprattutto per avere interpretato dal 2001 al 2009 il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva australiana Le sorelle McLeod (McLeod’s Daughters). Poi nel corso della sua carriera televisiva, Rachael Carpani – che era australiana di Sydney ‘orgogliosa figlia di una fattoria e di una economia rurale’ come si era definita in una intervista del 2019 – aveva preso parte anche soprattutto a produzioni statunitensi, tra cui spiccano oltre a NCIS e ai suoi spinoff locali anche The Rachels, If There Be Thorns e The Glades. Suo anche il ruolo principale nella serie Lifetime Against the Wall.

Rachael Carpani aveva recitato anche per il cinema: di lei si ricorda soprattutto il film del 2009 Triangle accanto a Liam Hemsworth. Il suo ultimo lavoro, quando ormai era già notevolmente debilitata, erano stati dieci episodi della serie australiana Home and Away.

La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia con alcuni giorni di ritardo. Il decesso sarebbe avvenuto domenica 7 dicembre, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata a Sydney