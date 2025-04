Addio a Papa Francesco: il cordoglio di Mara Venier, Lino Banfi, Carlo Conti e altri vip sui social

È morto questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, Papa Francesco, all’età di 88 anni. Il Pontefice, primo nella storia di origini sudamericane, ha senz’altro lasciato un segno profondo nel cuore dei fedeli e non solo. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo e ha suscitato commozione non solo tra i credenti.

Anche numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana sono rimasti particolarmente colpiti dalla sua scomparsa. Si tratta di personaggi pubblici che nel corso degli anni hanno avuto modo di incontrarlo o ne hanno ammirato l’umanità e la forza spirituale. Questi vip hanno scelto i social per esprimere tutto il loro cordoglio e lasciare un ultimo saluto all’uomo tanto ammirato.

Da Mara Venier a Lino Banfi, il mondo dello spettacolo ricorda Papa Francesco

Mara Venier ha affidato a Instagram un messaggio breve ma intenso, pubblicando una foto che la ritrae mentre stringe la mano al Pontefice. “Una bruttissima notizia. Ti volevano tanto bene! Riposa in pace Papa Francesco”, ha scritto a mo’ di didascalia.

Carlo Conti ha invece condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al Papa, alla moglie Franìncesca e al figlio Matteo. “Papa Francesco vivrà sempre nei nostri cuori“, ha scritto a corredo della foto il noto conduttore toscano. Profondamente scosso anche Fabio Fazio, che più volte aveva ospitato il Papa nella sua trasmissione di punta, Che Tempo che Fa.

“Sono affranto, disorientato. Papa Francesco è stato il Papa che abbiamo sempre aspettato. Un uomo di Dio e del Vangelo. Una persona meravigliosa e unica.Un intellettuale di cuore. E’ stato la luce nel buio di questo mondo. Una luce che ha illuminato il nostro cammino. Siamo soli”, ha scritto il conduttore.

Anche Simona Ventura ha ricordato con affetto il Papa, definendolo una vera rivoluzione: “Papa Francesco sei stato la rivoluzione, la profondità l’essenza di essere Cattolico. Non ti scorderò mai. Aiutaci poiché oggi ci sentiamo ancora più soli”, la scritto Super Simo. “Da oggi saremo tutti più poveri senza la tua guida e i tuoi insegnamenti”, è stato il commento di Paola Perego, che ha postato a sua volta uno scatto che la ritrae insieme al Pontefice.

Un lungo e toccante messaggio è arrivato da Alba Parietti, che ha voluto ricordare Papa Bergoglio come colui che “ha toccato nel profondo la mia coscienza”. “La pace non si costruisce mai con le armi ma aprendo il cuore. Io non sono praticamente ma è l’unico Papa che ha toccato nel profondo la mia coscienza e il mio cuore e mi ha fatto ritornare a credere. Non ho molte parole solo grande dispiacere e grande dolore di aver perso un altro padre”.

Gigi D’Alessio ha postato uno scatto insieme al Papa tanto amato scrivendo in didascalia: “Ciao Francesco. Grazie per essere stato il Papa di tutti, nostra guida e punto di riferimento. Averti potuto incontrare e parlare rimarrà tra le emozioni più grandi della mia vita. Riposa in pace”.

Commoventi anche le parole di Cristina D’Avena ed Elena Santarelli. “Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Sei stato un grande Papa, che ha lottato per i più deboli e per la pace dei popoli. Ricorderò sempre la tua profonda dolcezza e il tuo sorriso. Ciao Papa Francesco”, ha scritto la cantante, mentre la showgirl ha commentato:“Era il giugno del 2017, eravamo tutti emozionati. La tua benedizione su noi 3, d in modo particolare su mio figlio Giacomo. Pochi mesi dopo ho ripensato al nostro incontro. Grande Papa Francesco”.

Breve ma emozionante il messaggio di Cristiano Malgioglio (“Santo Padre , senza di te abbiamo il cuore pieno di dolore e adesso ci sentiamo piu’ soli”) e devastante quello dell’amico Lino Banfi, legato al Pontefice da anni di profonda amicizia: “Era una amicizia che stava crescendo sempre di più. Mi sento come se fosse scomparso un mio familiare. Riposa in pace.”