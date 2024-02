Accordi & Disaccordi 2024: anticipazioni, ospiti, diretta puntate, streaming

Accordi & Disaccordi 2024 sul Nove: diretta, ospiti e come vedere in streaming il talk di Luca Sommi con Scanzi e Travaglio.

Accordi & Disaccordi è pronto a tornare anche nella stagione televisiva 2024 a poche settimane dalla conclusione della 13esima edizione, con l’ultima puntata andata in onda il 2 dicembre 2023. Il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi continuerà a presidiare il sabato sera del Nove a partire dal 24 febbraio 2024. Quella sul canale Discovery sarà la quattordicesima edizione del programma prodotto da prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e andato in onda per la prima volta il 14 maggio 2018 sempre sul Nove.

Al fianco conduttore ci saranno come sempre il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, ospiti fissi per analizzare i fatti più importanti della settimana.

Accordi & Disaccordi 2024, puntate e ospiti

Puntata 24 febbraio 2024

In questa puntata, la prima della quattordicesima stagione, sono ospiti il direttore de La Verità Maurizio Belpietro e lo storico dell’arte Tomaso Montanari. Spazio fisso per il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri e confronto tra il conduttore Luca Sommi e lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet.

Al centro della puntata ci sarà il racconto dell’attualità italiana con un focus sulle elezioni in Sardegna che segnano il primo round elettorale della stagione, l’anniversario della guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente che non accennano a placarsi.

Accordi & Disaccordi 2024: quando va in onda

Il programma tornerà in onda da sabato 24 febbraio 2024 alle 21:25 con 11 puntate da 70 minuti prima di interrompersi in primavera. Il talk di approfondimento sarà previsto in palinsesto al sabato in prime time sul Nove.

Il format

Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery. La regia è di Matteo Forzano, scenografia di Giorgia Ricci e fotografia di Mauro Ricci.

Come vedere il programma in streaming

Il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio andrà in onda da fine febbraio 2024 sul canale Nove, ma sarà disponibile in streaming sul sito NOVE.tv sia in livestreaming che al termine della messa in onda.

Accordi & Disaccordi 2024, la versione podcast

Tutte le puntate di Accordi & Disaccordi sono disponibili integralmente anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.