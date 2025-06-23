Siparietto ad Affari Tuoi, durante la puntata andata in onda domenica 22 giugno. L’appuntamento è infatti stato segno da momenti ricchi di tensione e sorprese, pronte a catturare l’attenzione del pubblico. A giocare è stata Martina in rappresentanza del Piemonte, accompagnata dal fidanzato Maurizio.

Stefano De Martino torna a Settembre? La battuta ad Affari Tuoi

I due partecipanti hanno continuato il gioco in maniera molto altalenante, dato che sono stati persi numerosi pacchi rossi. La partita si è conclusa con una scelta vincente: alla fine ha accettato l’offerta di 18.000 euro del Dottore, mentre nel suo pacco ne aveva solo 50. A catturare l’attenzione dei fan non è stata però la decisione della concorrente, bensì una frase detta – seppur per gioco – dal conduttore Stefano De Martino. Quest’ultimo ha infatti fatto riferimento alla prossima edizione del programma Rai, che ha ottenuto molti consensi positivi da parte del pubblico in questi ultimi mesi. Lo showman napoletano ha coinvolto – in un siparietto simpatico – il pacchista della regione Puglia, cioè il Presidente Antonio Mansueto.

De Martino ha sfidato quest’ultimo a riprodurre le sue pose, in primis accavallando le gambe in modo diverso e poi mettendosi la mano sul mento. Il partecipante ha quindi replicato per filo e per segno i gesti del conduttore, che a quel punto ha dichiarato scherzando: “Signori, a settembre potrei non esserci io“. Si è trattata solamente di una battuta, anche perché sono tutti ormai certi della presenza di De Martino nella prossima stagione di Affari Tuoi. Dopo il grande successo dell’edizione 2024/2025, la Rai continuerà a puntare su di lui anche il prossimo autunno.

Il futuro di Stefano De Martino in Rai

Con grande sorpresa, di recente è stata resa nota anche la presenza di Stefano De Martino nella nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile. A svelarne di più è stato Francesco Paolantoni, compagno di avventure dello showman ormai da tempo. “Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile” – ha dichiarato Paolantoni – “C’è un’armonia e un’alchimia impossibile da replicare. È impossibile che Stefano non lo faccia, non si può abbandonare”. Il valore aggiunto di questo programma? Di certo il gruppo di lavoro e la grande sintonia che c’è sempre stata tra il conduttore e i diversi partecipanti. “Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo comunque potuto fare qualcos’altro insieme, ma alla fine s’è convinto.Aspettiamo il 27 e vediamo l’ufficialità”.