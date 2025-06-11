“A Pomeriggio 5 arriva un uomo”. Piersilvio Berlusconi, chi vuole dopo Myrta Merlino

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una svolta a Pomeriggio Cinque con una ventata di novità che non ha precedenti nella storia dello storico contenitore pomeridiano: un conduttore anziché una conduttrice. Dopo gli anni di Barbara d’Urso e gli ultimi due di Myrta Merlino. Il prossimo passo è quello di affidare la conduzione ad un volto maschile. Seguendo un pò le orme de La Vita in diretta.

L’addio della Merlino, che a breve passerà su Rete4, ha aperto una vera e propria caccia al successore, ma la scelta che si profila all’orizzonte sembra proprio voler rompere con le previsioni e gli schemi consolidati. Nonostante da settimane si siano rincorsi i nomi di diverse papabili eredi femminili, con nomi più o meno noti del giornalismo televisivo italiano, tutto lascia intendere che la prossima stagione televisiva vedrà al timone di Pomeriggio 5 un volto maschile.

Nessuna delle ipotesi circolate negli ambienti televisivi più informati corrisponde al profilo scelto, che per ora rimane un segreto ben custodito. Chi sperava in Alfonso Signorini dovrà rivedere i suoi piani: fonti interne al Biscione smentiscono categoricamente qualsiasi proposta o trattativa in tal senso. Anche perchè com’è noto il presentatore sarà impegnato con il Grande Fratello.

A dispetto di alcune indiscrezioni, pare che la decisione di Piersilvio Berlusconi sia già stata presa con estrema chiarezza e che la scelta di affidare la conduzione a un uomo sia un elemento strategico ben preciso. Il tutto, inoltre, potrebbe comportare un cambio di scenario, con il programma che potrebbe ritornare a essere prodotto e trasmesso da Milano.

Ancora Top Secret sul nuovo volto di Pomeriggio Cinque

L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 rappresenta un cambio importante nella programmazione pomeridiana di Canale 5, ma non è stato un fulmine a ciel sereno. Da tempo infatti la giornalista era impegnata su più fronti, e il passaggio a Rete4 era già stato anticipato come un’opportunità per ampliare il suo ruolo all’interno di Videonews, l’azienda di produzione di Mediaset che da anni firma il programma.

Ma la sua uscita ha reso necessario individuare un nuovo volto capace di mantenere il pubblico fedele e attrarne uno nuovo, in un momento in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Nel dietro le quinte, la scelta di Piersilvio Berlusconi rivela una strategia precisa. Non solo si vuole mantenere un solido radicamento nel panorama del talk pomeridiano, ma si punta anche a dare un’impronta diversa alla trasmissione, forse più dinamica e innovativa.

La decisione di affidare il ruolo a un uomo è un segnale chiaro che si vuole rompere con certe logiche consolidate, puntando su una figura capace di intercettare nuove fasce di pubblico, senza però tradire lo stile che ha reso Pomeriggio 5 un punto di riferimento nel panorama televisivo. Il ritorno a Milano potrebbe inoltre rappresentare un altro segnale di cambiamento, che non riguarda solo la conduzione ma anche la produzione e la formula del programma. Chi sarà, dunque, il prescelto? Il mistero continua a rimanere fitto. Anche se i nomi femminili più gettonati sono già stati esclusi, e Alfonso Signorini è fuori gioco, le ipotesi più accreditate indicano una scelta a sorpresa.