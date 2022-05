La stagione della fiction di Raiuno si avvia verso la sua conclusione. Non prima, però, di aver celebrato una figura molto importante nel mondo sportivo italiano e non solo, quella del Dottor Antonio Maglio, colui a cui si devono le Paralimpiadi: lo farà con A Muso Duro, il film-tv che vede Flavio Insinna tornare alla fiction come protagonista. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

A Muso Duro Rai, quando va in onda?

A muso duro "Non è facile, noi siamo gente normale, loro sono straordinari, sono un esempio da seguire"Il #16maggio Flavio Insinna ci porta nel mondo del dott. Maglio, un visionario, un eroe italiano capace di cambiare il destino di molti.#AMusoDuro su #Rai1 e #RaiPlay #Radiocorrieretv Posted by Radiocorriere Tv on Wednesday, May 11, 2022

Raiuno ha deciso di programmare il film-tv per lunedì 16 maggio 2022, alle 21:25. La fiction diventa così una delle ultime prime tv della rete ammiraglia Rai della stagione 2021-2022.

A Muso Duro Rai, la trama

Il film-tv racconta l’edificante storia di Antonio Maglio (Flavio Insinna), medico e dirigente dell’Inail, che ha dedicato la vita intera al pieno recupero delle persone disabili.

Partendo dall’idea che lo sport possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo, alla fine degli anni Cinquanta il professor Maglio crea una struttura all’avanguardia apprezzata a livello nazionale e internazionale, che si distingue per la capacità di recupero fisico e psichico dei pazienti paraplegici: cambiando completamente il metodo di cura, ridà loro una motivazione per vivere nonostante la malattia.

Il passo successivo è nel 1960, quando Maglio riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse. Con pochi mezzi e superando difficoltà di ogni genere, Maglio immagina, concepisce e organizza un Torneo Internazionale ribaltando il concetto di disabilità, facendo uscire dall’ombra e ponendo per la prima volta al centro di una grande manifestazione sportiva persone con handicap fisici.

A Muso Duro Rai, cast

A guidare il cast di questa produzione, come detto, c’è Flavio Insinna, che dopo anni di conduzione tv ha deciso di riaffacciarsi al mondo della fiction: l’ultima in cui ha lavorato -se escludiamo la partecipazione straordinaria a Don Matteo 13– risale al 2016 con La classe degli asini.

Flavio Insinna: Antonio Maglio

Paola Minaccioni

Claudia Vismara

Massimo Wertmüller

A Muso Duro Rai, regia e sceneggiatori

La regia del film-tv è stata affidata a Marco Pontecorvo, regista anche delle prime due stagioni di Nero a metà e di Alfredino-Una storia italiana. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Pontecorvo, con Grazia Giardiello (Nebbie e delitti) e Roberto Jannone (Enrico Piaggio-Un sogno italiano). A produrre Rai Fiction ed Elysia Productions, con la collaborazione di L’Alveare Producecinema.

A Muso Duro Rai, quante puntate sono?

La fiction è in realtà un film-tv, composto quindi da una sola puntata ed in onda in un’unica serata, quella del 16 maggio.

A Muso Duro Rai, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato sia in interni che in esterni a Roma, con alcune scene girate in particolare ad Ostia.

A Muso Duro Rai, streaming

E’ possibile vedere A Muso Duro durante la messa in onda televisiva su Raiuno, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.