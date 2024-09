A casa di Maria Latella dedica la puntata alla sinistra e salta all’occhio un taglio all’opinione di Daniela Preziosi. Il programma conferma un difetto sostanziale, ovvero quello di non far mai sentire lo spettatore il sesto ospite a tavola

Un’opinione sfumata, probabilmente tagliata in fase di montaggio. “Forse prima la sinistra era musona, ora invece abbiamo al governo una destra che fa della cupezza il suo stile”. A parlare così durante l’ultimo appuntamento di A casa di Maria Latella è Daniela Preziosi, convocata assieme a Gianrico Carofiglio, Gianni Cuperlo e Dario Vergassola per discutere di sinistra. L’occasione la offre la messa in onda de Il Sol dell’Avvenire, film di Nanni Moretti che di fatto porge il tema al programma.

L’affermazione della giornalista del Domani, come detto, non prevede un seguito, in quanto ‘mozzata’ e soffocata dall’intervento di Maria Latella, che passa prontamente ad un altro argomento. La percezione, da casa, è quella di un blocco tagliato, con il punto di vista espresso dall’ospite non accompagnato da un necessario approfondimento.

Un talk privo di empatia

L’house talk di Rai 3, oltre ad essere trasmesso in un orario in cui il pubblico a casa fa tutto fuorché mangiare, mette in evidenza un altro difetto sostanziale, ovvero quello di non far mai sentire lo spettatore il sesto ospite a tavola. Chi è sintonizzato davanti la tv, pertanto, non può che domandarsi se potrebbe mai far parte di quel gruppo attovagliato, ottenendo fin da subito la risposta: no.

La sensazione diffusa è che “a casa di Maria Latella” la padrona di casa non ci inviterebbe mai. Manca l’empatia, la vicinanza a chi è dall’altra parte dello schermo, chiamato ad assistere ad un dibattito da cui è tagliato fuori.

Spinto malamente dalla pellicola di Moretti (431.000 spettatori e 2,4% di share), martedì sera A casa di Maria Latella ha racimolato 198 mila spettatori, pari all’1,5%. Numeri che confermano la prosecuzione della crisi di Rai 3, avviata oltre un anno fa con l’addio di Bianca Berlinguer. Per quel che riguarda la Latella, invece, l’ex volto di Sky Tg24 sembra essere privo del gusto per l’aneddotica e la curiosità, qualità fondamentali per ‘accendere’ i commensali. Pregio al contrario riscontrabile in Vergassola, capace di regalare il momento più divertente della puntata: “Qui qualcuno andava elle feste dei giovani liberali per scroccare da mangiare”. Una confessione rilasciata a microfoni spenti da Carofiglio che il comico ha saputo sapientemente ‘rubare’ e cavalcare.