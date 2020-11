Quando due serie tv sono legate, quando una è lo spinoff dell’altra, il crossover cioè l’incontro tra le due serie tv è uno degli eventi più attesi dai fan. E presto succederà anche tra 911 e 911 Lone Star.

Se Krista Vernoff con Grey’s Anatomy e Station 19 ha reso il crossover perenne con le vittime salvate dai secondi che finiscono nelle mani dei medici del Seattle Grey Sloan e i vari personaggi che interagiscono tra loro saltando tra una serie e l’altra, per i comuni mortali tutto si risolve nel giro di una o due puntate come dimostrano anche i frequenti scambi tra le tre serie tv di Chicago, Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD.

L’incontro tra 911 e 911 Lone Star era nell’aria. Nata con una funzione di ponte tra due blocchi di episodi di 911, complice anche la pandemia e l’avvio ritardato delle produzioni, 911 e 911 Lone Star andranno in onda in coppia il lunedì sera su FOX negli USA a partire dal 18 gennaio 2021. In Italia le due serie tv sono in prima visione su FOX (su Sky) e in chiaro su Rai 2 dove a gennaio debutterà la prima stagione di Lone Star in coppia con la terza di 911.

L’incontro tra la quarta stagione di 911 e la seconda di Lone Star è stato anticipato su Twitter dallo showrunner Tim Menear, parte del gruppo di lavoro di Ryan Murphy che ha creato e prodotto entrambe le serie.

I wonder what that's about? pic.twitter.com/uh8wtlMApx — Tim Minear (@CancelledAgain) November 22, 2020

Nella foto vediamo Buck (Oliver Stark) di 911 insieme a T.K. (Ronen Rubnstein) di 911 Lone Star, Minear ha poi confermato l’evento visto che su Twitter c’era chi pensava fosse un’immagine finta costruita dai fan. “Oh it’s real” ha semplicemente aggiunto. E a conferma è arrivata anche una seconda foto postata da Brian Michael Smith l’interprete di Paul di Lone Star.

Faranno parte sicuramente del crossover anche Eddie di 911 (Ryan Guzman) e Mateo e Marjan di Lone Star (Julian Works e Natacha Karem). Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma guardando le foto e conoscendo le due serie tv ci sarà sicuramente un clamoroso evento tragico che porterà la squadra di Austin in Texas e quella di Los Angeles in California a incontrarsi.

Sappiamo già che l’esordio della quarta stagione di 911 sarà legato a una valanga che travolge la collina di Hollywood, quella più famosa con l’insegna conosciuta in tutto il mondo. In 911 Lone Star l’interesse è tutto concentrato sull’esordio di Gina Torres nella serie che di fatto prenderà il posto di Liv Tyler che non sarà nella seconda stagione. Torres sarà il nuovo capitano dei paramedici tornata in servizio dopo 8 anni a causa del Covid-19. Infatti il marito ha dovuto chiudere il ristorante per la pandemia e per mantenere la famiglia Tommy Vega (Torres) è dovuta tornare in azione.