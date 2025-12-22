5 curiosità su “Mamma Ho Perso l’aereo” che di sicuro non sai

L’iconico film natalizio anni ’90 nasconde chicche che nemmeno i fan più accaniti conoscono: eccone 5, per prepararti al rewatch.Per i bambini degli anni ’90 Natale fa rima con una cosa sola: “Mamma ho perso l’aereo”. Un film – diventato poi vera e propria saga – diventato icona e simbolo a cavallo tra due decadi

L’iconico film natalizio anni ’90 nasconde chicche che nemmeno i fan più accaniti conoscono: eccone 5, per prepararti al rewatch.

Per i bambini degli anni ’90 Natale fa rima con una cosa sola: “Mamma ho perso l’aereo”. Un film – diventato poi vera e propria saga – diventato icona e simbolo a cavallo tra due decadi fondanti per la cultura pop di oggi. Uscito precisamente nel Natale del 1990, non può mancare nei rewatch annuali dei film che più di altri riescono ad accendere l’atmosfera delle Feste.

Ma anche i fan più accaniti della serie, potrebbero non conoscere questi 5 particolari e curiosità che renderanno la visione – che sia la prima o la centesima – ancora più intrigante.

Le 5 cose che nessuno sa su “Mamma ho perso l’aereo”

Non sono molti i film che sono sopravvissuti al tempo che passa, alle tecnologie e i gusti che cambiano, rimanendo incastrati nella memoria collettiva come fotografia nostalgica dei tempi passati. “Mamma ho perso l’aereo” è una commedia leggera, piena di slapstick, trappole ingegnose, un finale a lieto fine da film natalizio per famiglie, ma è anche una riflessione amara sull’incomunicabilità tra genitori e figli. Quel divario generazionale che, negli anni ’90, avrebbe portato una generazione di giovanissimi a sentirsi esclusi, outsider e soli. Sarà che la piccola peste Kevin McCallister è cresciuto insieme a quei bambini, sarà che rivedere le sue avventure, riporta indietro di trent’anni: ogni anno il rewatch è d’obbligo.

Prima di rivederlo, però, devi assolutamente conoscere queste 5 curiosità:

1.La tecnica di Joe Pesci

Il premio Oscar Joe Pesci, in “Mamma ho perso l’aereo” interpreta il goffo ladro che cade nelle trappole ordite da Kevin. Perché il suo ruolo fosse più efficace e comico che mai, l’attore ha adottato una tecnica particolare: sul set ha evitato accuratamente il giovanissimo Macaulay Culkin, per distanziarsi il più possibile e rendere i loro incontri più reali e vividi che mai.

2. La casa dei McCallister esiste

Indimenticabile ambientazione del film, la casa in cui rimane Kevin esiste davvero e non è un set cinematografico. Si trova a Winnetka, un sobborgo di Chicago ed è stata scelta dal regista Chris Columbus per la grandezza degli spazi, adatti alle peripezie divertentissime del piccolo protagonista.

3. “Tieni il resto, lurido bastardo!”

Tra i momenti più iconici del film, c’è la battuta che Kevin ripete ai due ladri malcapitati, avendola sentita in un gangster movie qualche tempo prima. Il film in questione, “Angels with Filthy Souls”, in realtà, non esiste ed è stato realizzato proprio per l’occasione, ricalcando lo stile dei vecchi noir anni ’40.

4.Le trappole

Chiunque abbia visto anche soltanto una volta “Mamma ho perso l’aereo”, avrà ben impressa la sequenza infinita di divertenti trappole che Kevin ordisce contro i due ladri. Nonostante le evidenti iperboli narrative per rendere il tutto più comico e cartoonesco possibile, la verità è che tutte le trappole sono tecnicamente possibili. Nessuna magia, dunque, nessun effetto speciale.

5. La colonna sonora di John Williams

Il grande compositore John Williams ha accettato di lavorare alla colonna sonora del film, pare, per puro caso. Il regista non si aspettava che Williams avrebbe accettato all’ultimo minuto la proposta. Invece, per fortuna, andò proprio così.

“Mamma ho perso l’aereo” ha compiuto da poco trentacinque anni e resta uno dei titoli natalizi più amati di sempre.