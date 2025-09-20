4 Ristoranti, parte la “denuncia” di Alessandro Borghese: il comunicato ufficiale dello chef

Lo staff di 4 Ristoranti ha fatto partire una denuncia social per una truffa ricevuta. Ecco cosa è successo.

4 Ristoranti è uno dei programmi più seguiti di Sky. Condotto da Alessandro Borghese, il format ha segnato il traguardo dei dieci anni di messa in onda ed è ancora oggi tra i prodotti più cult della tv. Sta circolando in rete una “denuncia” fatta proprio dai canali Sky: secondo diverse segnalazioni ricevute, diversi ristoratori sarebbero stati raggirati telefonicamente. Una truffa che è stata subito messa in evidenza.

4 Ristoranti di Borghese è stato truffato

A denunciare l’accaduto è stato proprio un comunicato congiunto Sky e Banijay Italia. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate a ristoratori da parte di falsi rappresentanti di Sky Italia e Banijay Italia” – ha esordito la nota comunicativa – “che chiedono denaro per partecipare al programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti“.

E ancora: “Si tratta di una truffa. La partecipazione al programma è completamente gratuita e la selezione dei ristoranti è a cura esclusiva della produzione e di Sky. Invitiamo a prestare attenzione e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti”. Non sono mancati i tanti commenti sul web: i fan hanno divulgato la notizia, consapevoli della gravità del fatto compiuto.

Come funziona il programma

Quattro ristoratori condividono una caratteristica e si sfidano a colpi di piatti, originalità e gusto. Alla fine ottengono il titolo di migliore in una categoria specifica e si aggiudicano il “dieci” dello chef. Ogni concorrente invita inoltre nel proprio ristorante i tre sfidanti, accompagnati da Alessandro Borghese, che deve in primis ispezionare con attenzione la cucina per controllare gli elevati standard di pulizia e ordine. La valutazione procede durante il pasto, quando viene valutato anche il personale in base all’accoglienza, al servizio e alla preparazione.

I partecipanti sono tenuti a commentare in primis i piatti che assaggiano e poi a stilare la propria pagella, assegnando così un punteggio da 0 a 10 in base a location, menu, servizio e conto, ma anche in base alla quinta categoria – lo special – che differenzia in ogni puntata ma che diventa il piatto comune delle quattro tavolate.