Bruno Barbieri sulle strade del vino in Chianti per la quinta puntata di 4 Hotel, in onda questa sera, martedì 29 settembre, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455). Un giro tra le colline più ammirate del mondo alla ricerca del Migliore Hotel del Chianti per chef Barbieri, pronto a testare ospitalità ma anche prodotti tipici di straordinaria qualità tra le provincie di Firenze e Siena.

La sfida ha sempre le stesse modalità: i concorrenti trascorrono un giorno e una notte negli alberghi degli avversari. Si testano accoglienza, pulizia, servizi e dopo la prima colazione check-out e voti da assegnare: 0 a 10 su location, camera, servizi, prezzo. E vediamo quali sono gli alberghi in gara nella puntata di martedì 29 settembre 2020.

La stagione di Bruno Barbieri proseguirà poi nella Val Rendena in Trentino, in Tuscia e Palermo. Il programma, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, è va in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, gli alberghi in sfida in Chianti

Ecco i quattro alberghi/albergatori in sfida in questa nuova puntata.

Country Resort Borgo Casa al Vento (Gaiole in Chianti)

Francesco è il proprietario di questo resort nel cuore del Chianti Classico. Casa al Vento è un ex borgo medievale del 1400 diventato un agriturismo moderno. Le camere sono in stile “country con vigna”, circondate dalle vigne: l’obiettivo di Francesco è trasmettere agli ospiti la cultura del vino.

Villa la Palagina (Figline Valdarno)

Anna è la direttrice di questo hotel 4 stelle realizzato nel 1999 da una residenza d’epoca del 1700. La proposta per gli ospiti è quella di una full immersion nella Toscana con tanto di fattoria con animali per offrire ai bambini un’esperienza didattica.

Villa I Barronci Resort & Spa (San Casciano in Val di Pesa)

Filippo è il proprietario, gestore e direttore di Villa I Barronci Resort & Spa, una villa d’epoca che coniuga classico e moderno con 24 camere nella villa e una casa sull’albero nel parco, molto richiesta dalla sua clientela. Filippo offre un’ospitalità familiare ma con tutti i servizi di un hotel.

Villa San Sanino (Torrita di Siena)